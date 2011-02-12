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Yaşam

Erkekleri tavlamak onun işi

Daha önce sevgilisi tarafından aldatılan Claire Middleto, diğer kadınların da başına aynı durum gelmesin diye bir ajans açtı.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - 27 yaşındaki bu genç kadın aslında bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışıyor. Ancak geri kalan zamanını ilginç bir işe ayırıyor; aldatılmaktan şüphelenen kadınlara yardım ediyor.

Daha önce sevgilisi tarafından aldatılan Claire Middleto, diğer kadınların da başına aynı durum gelmesin diye ilginç bir girişimde bulundu ve bir ajans açtı.

"Hedef" başına 500-bin 500 Sterlin yani bin 200 ile 3 bin 800 TL kazanan Middleton, önce hedefindeki kişinin hobilerini, işini, medeni halini, sevdiği içecekleri, sevdiği kitapları, konuşmaktan hoşlandığı konuları öğreniyor ve fotoğraflarını alıyor.

Bunun üzerinde bir hafta çalıştıktan sonra genellikle bir barda harekete geçen Middleton, hedefine yakın bir yerde tek başına oturuyor, bazen sohbet açabilmek için üzerine bir şey döküyor.

Hedef ile aralarındaki yakınlaşmayı kendisini tutan kadınlara kanıtlayabilmek için kolyesine, kalemine ya da gözlüklerine kamera ile mikrofon yerleştiriyor. Ayrıca cep telefonu mesajlarını da aldatma kanıtı olarak sunuyor.

Kendisine yakınlık gösteren erkeklerle asla birlikte olmayan Middleton, işverenine hedefteki kişi ile alakalı detaylı bir rapor hazırlıyor.

Middleton bu meslekten bir yılda 40 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL kazanıyor.

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