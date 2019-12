-ERKEKLERİ KIZDIRAN POMPACI GENÇ KIZ ADANA (A.A) - 19.12.2010 - Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde görev yapan çok sayıda kadın şoförün bulunduğu Adana'da, kadınlar bu kez de pompacılığa el attı. Bir akaryakıt istasyonunda kentin ilk kadın pompacısı olarak görev yapan 20 yaşındaki genç kız, erkeklerin ''Bir bu iş kalmıştı el atmadığınız'' şeklindeki tepkileriyle karşılaşıyor. Merkez Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi'nde yeni açılan Sadık Ahmet Bulvarında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda, güler yüzlü hizmetiyle dikkati çeken pompacı Neslihan Aydın, yaptığı açıklamada, günümüzde artık ''kadın işi'', 'erkek işi'' diye bir ayrımının kalmadığını, kadınların artık her iş kolunda başarılarını kanıtladıklarını söyledi. Liseyi bitirdikten sonra yeni açılan bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonu inşaatının önünden geçerken, eleman arandığı yönünde duyum aldıklarını anlatan Neslihan Aydın, ''Buraya gelip görevliyle görüştüğümde, 'ne iş olursa yaparım' dedim. O da 'pompacılıkta mı' deyince 'neden olmasın' diye cevap verdim. Benim kendimden emin ve kararlı duruşum etkilemiş olacak ki, hemen işe kabul edildim'' dedi. Neslihan Aydın, işe başladığı ilk günlerde birçok müşterinin kendisini elinde pompa ile görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirterek, şunları söyledi: ''İlk zamanlarda kamera şakası olduğunu düşünenler de çıktı. Daha sonra benim bu işte çalıştığıma inandılar. Bazen genç yaştaki erkeklerin 'Bir bu iş kalmıştı el atmadığınız' şeklindeki tepkileriyle çok karşılaşıyorum. 'Her işe el attığınız için sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz' diyorlar. Bu tepkilere hiç kızmıyor, hoşgörüyle karşılıyorum.' Bazı müşterilerin de, ''sen yanlış doldurursun'' diyerek kendisinden pompa hizmeti bile almak istemediklerini belirten Aydın, bunu da hoşgörüyle karşıladığını, erkek mesai arkadaşını çağırarak, pompa hizmetini onların vermesini rica ettiğini anlattı. Asgari ücretle çalıştığı işyerinde mesaiye de kaldığını, ''ben genç kızım, geç saatlere kadar kalamam'' gibi mazeretler üretmediğini anlatan Aydın, şöyle devam etti: ''Adana insanını hep öfkeli ve kadınlara karşı nezaketsiz olarak tanırlar ama öyle değil. Beni bugüne kadar hiç rahatsız eden olmadı. Bazıları bayan olmamdan dolayı yaptığım işe tepki gösterse de bana hiçbir zaman rahatsızlık vermediler. Adana bu yönden güvenli bir kent. Yaptığım işi de seviyorum. İnsan alnının teriyle çalıştıktan sonra her yerde iş var.'' Aydın, bazı erkek müşterilerin olumsuz tepkilerine karşın, bayan müşterilerin kendisini kutladığını belirterek, ''Aferin kızım, helal olsun sana'' dediklerinde çok mutlu olduğunu söyledi. -İŞYERİ PATRONU DA KADIN- İşyeri sahibi Mine Sevin ise çok sayıda bayan otobüs şoförünün çağdaş yüzünü gösteren Adana'da kadınların her işte başarılı olduğunu söyledi. Sevin, işyerinde çalışan toplam 15 kişinin yaklaşık yarısının kadın olduğunu belirterek, ''Kadın elemanlarımdan çok memnunum. Öncelikle iş disiplini yönünden çok iyiler. Hiçbirisi beni şu ana kadar üzmedi. Bir işyerinde kadın olması öncelikle tertip ve düzen açısından o işyerine ayrıcalık getiriyor. Daha istasyona girerken burada kadın eli olduğunu anlıyorsunuz'' dedi. Kadın çalışanın olduğu bir yerde erkeklerin de daha kibar ve nazik olduklarını ifade eden Sevin, erkeklerin birbirleri arasında argo konuşmamaya özen gösterdiklerini, bu nedenle her işyerinde mutlaka kadının bulunması gerektiğini kaydetti.