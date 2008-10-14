Erkekleri kaş, kadınları ten kokusu çekiyor

Kadınların erkeklerde kokudan, erkeklerin de kadında kaşlardan etkilendiği ortaya çıktı.



ABD Psikoloji Derneği'nin raporuna göre, erkekler, kendilerine partner seçerken kaş ve gözlere kadınlar ise kokuya dikkat ediyor.



Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre, erkekler özellikle kalkık kaşları cinsel mesaj olarak algılarken; kadınlar ten kokusundan etkileniyor. New York'taki Brown Üniversitesi'nden Prof. Rachel Herz'in 231 genç üzerinde yaptığı araştırmada kadınlar, temiz ve doğal kokulu erkeklerin arzu uyandırdığını söyledi.



Profesör Adam Brown'un yaptığı bir diğer araştırmada, erkeklerin düşük kaşlı kadınları çekici bulmadığını ortaya koydu. Flört sinyali "Kadınların hoşlandıkları bir erkekle buluştuğunda kaşlarını kaldırdığı" teorisinden yola çıkan Brown, denek erkeklere üç farklı kadının fotoğrafını vererek, hangisini çekici bulduklarını söylemelerini istedi. Erkek deneklerin tümü kaşları kalkık olan kadını en çekici kadın olarak değerlendirdi.

