Erkekleri iş hayatında zinde tutan 3 besin

Gündüz yemeğe zaman ayıramayan erkeklerin akşam eve gidince aşırı yemek yediklerini belirten International Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin erkekleri zinde tutacak önerilerde bulundu...



Diyetisyen Dilem İrkin Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, erkeklerde günün stresinden uzaklaşmak için aşırı yemek yeme nedeniyle göbek bölgesinde yağlanma, şeker metabolizmasının bozulması gibi sorunların ortaya çıktığını belirtti. İrkin, gün içinde aralarda yapılan ufak atıştırmaların hem yorgunluğa, hem zihinsel fonksiyonlarda azalmaya, hem sık aralıklarla metabolizma hızını artırarak yağlanmaya engel olacağını ifade etti. Erkeklere iş hayatına özel beslenme önerileri de sunan Dilem İrkin, şişmanlamayı önleyen basit değişiklikler yapılabileceğinin altını çizdi.



İşte İrkin'in önerileri:



Taze ya da kurutulmuş meyveleri taşımak kolay olduğu gibi, şeker ihtiyacını da gidermeye yarar.



Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler, diyet bisküviler hem tüketim açısından pratiklik sağlayacak hem de çabuk enerji sağlayarak kan şekeri düşüklüğünün neden olduğu yorgunluğu azaltır.



Sık tercih edilen ve toplum olarak beslenme alışkanlığımızda bulunan kuru kayısı içerdiği yüksek potasyum tüm kasların ve sinirlerin iyi çalışmasını sağlıyor.



Kayısı, yüksek lif içeriği ile sindirim sorunlarına iyi gelmekte başta bağırsak kanseri olmak üzere kanserden koruyucu rol oynamaktadır. 3 kuru kayısı 50 kaloridir. Diyet bisküviler de ara öğün için iyi bir alternatif olabilir...



İncir hücreleri yeniliyor



İncir yüksek oranda içeriğinde bulunan B1, B2 vitaminleri ve fosfor, potasyum gibi minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir. Meyve grubu içindeki yüksek oranda kalsiyum içeriği ile kemik sağlığı içinde önemli bir rolü vardır, yine her kuru meyve de olduğu gibi yüksek oranda lif ile kötü kolesterolün düşürülmesinde katkısı bulunmaktadır. 2 adet kuru incir 100 kaloridir.



Ceviz yorgunluğu azaltıyor



Ara öğün olarak seçebileceğimiz diğer bir besin olan ceviz ise içindeki yüksek doymamış yağ asiti içeriği ile kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle gün içindeki yorgunluktan uzaklaşmak için vücuda zindelik katan ceviz seçmek iyi bir tercih olacaktır. Fakat bunları tüketirken yüksek kalorili olduklarını unutmamak (2 adeti 45 kaloridir) ve tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekir.

