Erkekleri bekleyen tehlike; XVMR

Utah ve Columbia üniversitelerinden araştırmacılar, inceledikleri 200 kanserli prostatın yüzde 27'sinde XMRV adındaki virüse rastladı.

XMRV'nin, bulaştıkları hücrenin kromozomlarına, kendi DNA'larının kopyasını ekleyen bir retrovirüs olduğu belirtildi. XVMR'nin hayvanlarda lösemi ve diğer tümörlere yol açtığı biliniyor.

Utah Üniversitesinden Dr. Ila singh, virüsün insanlarda kansere sebep olduğunu söylemek için erken, ancak bunun incelenmesi gereken önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

Singh, virüsün özelliklerinden birinin, erkeklik hormonu testeteron ve muhtemelen diğer kortizon hormonlarının bulunduğu ortamda daha iyi gelişmek olduğunu belirtti. Singh, "Bu durum özellikle ilginç, çünkü virüsün östrojene de cevap verdiğini tespit edersek, bunun diğer kanserlerde de rolü olduğunu görürüz" dedi.

Britanya Kanser Araştırma Kurumundan Dr. Chris Parker, "Bu heyecan verici çalışma virüsün bazı prostat kanseri türlerine yol açıyor olabileceği ihtimalini yükseltiyor. İleride doğruluğu kanıtlanırsa, insaları prostat kanserine karşı korumak için aşılama imkanı ortaya çıkar" diye konuştu.