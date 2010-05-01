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Sağlık

Erkeklere şefkat katan sprey

Alman ve İngiliz bilimadamları erkeklerin duyarlı olmasını sağlayan sprey geliştirdi.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Alman ve İngiliz bilimadamları bir kadının hayatta en çok istediği şeyi geliştirdi:
Erkeklerin duyarlı olmasını sağlayan sprey! Friedrich- Wilhelms ve Babraham Enstitüsü’nün geliştirdiği sprey oksitosin hormonu içeriyor. “Kucaklama kimyasalı” da denilen oksitosin insanlarda şefkat gibi duyguları harekete geçiriyor.


Araştırma görevlileri spreyi test etmek için 48 sağlıklı erkeğe duygusal fotoğraflar gösterdi. Spreyin sıkıldığı 24 erkek spreyin sıkılmadığı erkeklere göre daha duygusal tepkiler verdi.


Uzmanlar, spreyin en maço erkekleri bile hassas, duyarlı âşıklara çevirebildiğini öne sürüyor.


Oksitosin nedir?


Oksitosin, memnuniyet duygusunu harekete geçiren ve kaygıyı azaltan bir hormon olarak tanımlanıyor. Oksitosin, doğum ve emzirme esnasında da bol miktarda salgılanıyor. Hormonun, otizmin bazı semptomlarını hafiflettiğine dair bulgular da bulunuyor.


Sprey sayesinde, en sert görünümlü erkeklerin bile romantik filmlerde gözyaşı döküp, alışverişten zevk alabileceği belirtiliyor.

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