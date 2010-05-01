Erkeklere şefkat katan sprey

T24-



Araştırma görevlileri spreyi test etmek için 48 sağlıklı erkeğe duygusal fotoğraflar gösterdi. Spreyin sıkıldığı 24 erkek spreyin sıkılmadığı erkeklere göre daha duygusal tepkiler verdi.



Uzmanlar, spreyin en maço erkekleri bile hassas, duyarlı âşıklara çevirebildiğini öne sürüyor.



Oksitosin nedir?



Oksitosin, memnuniyet duygusunu harekete geçiren ve kaygıyı azaltan bir hormon olarak tanımlanıyor. Oksitosin, doğum ve emzirme esnasında da bol miktarda salgılanıyor. Hormonun, otizmin bazı semptomlarını hafiflettiğine dair bulgular da bulunuyor.



Sprey sayesinde, en sert görünümlü erkeklerin bile romantik filmlerde gözyaşı döküp, alışverişten zevk alabileceği belirtiliyor.