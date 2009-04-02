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Yaşam

Erkeklere göre dedikodu, seksten bile zevkli!

İngiltere'de yapılan bir ankete göre erkekler daha dedikoducu. Erkekler, dedikodunun seksten bile zevkli olduğunu söylüyor

02 Nisan 2009 03:00

Kadınlar mı daha dedikoducu, erkekler mi? İngiltere'de yapılan bir ankete göre erkekler! Erkekler, bu şekilde kendilerini "takımın bir parçası" gibi hissediyor, dedikodunun seksten bile zevkli olduğunu söylüyorlar.

Erkekler dedikoduyu sever mi? Sanılanın aksine kadınlardan bile fazla seviyorlar. En azından İngiltere'de 5 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç bu.

Araştırma sonuçları erkeklerin günde yaklaşık 76 dakikayı dedikoduya ayırdığını gösteriyor. Kadınlardaysa bu süre 52 dakika.

Ankete göre, erkeklerin dedikodusunu yapmayı sevdikleri konuların başında günlük haberler, terfiler, cinsellik ve para geliyor. Kadınların öncelikleriyse hemcinslerle yaşanan sorunlar ve ilişkiler.

Erkekler, genellikle işyerlerinde dedikodu yapıyor, kadınlarsa evlerinde.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 58'i bu şekilde kendilerini "takımın bir parçası" gibi hissettiklerini söylüyor. Yüzde 31'lik bir kesime göreyse, sevgiliyle dedikodu yapmak seksten bile keyifli.

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