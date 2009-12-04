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Sağlık

Erkeklere doğum kontrol hapı geliyor

Testislerindeki hormon seviyesi değiştirilerek erkek farelerin kısırlaşması sağlandı.

04 Aralık 2009 02:00

Testislerindeki hormon seviyesi değiştirilerek erkek farelerin kısırlaşması sağlandı.

İngiltere'deki Queen Biyoloji Merkezi'nin müdürü Michelle Gallois ve ekibi, sperm üretimini ve erkeklerin üreme yeteneğini denetleyebilmek için testislerindeki erkeklik hormonunun nerede ve nasıl çalıştığını buldu.

Testislerdeki erkeklik hormonu alıcısını kodlayan bir genden yoksun bırakılan erkek fareler ile normal fareleri karşılaştıran bilim adamları, ilk gruptaki farelerin kısır olduğunu gördü.

"Federation of American Societies for Experimental Biology" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, kısırlığın tedavisinin ve belki de erkekler için "doğum kontrol hapı" geliştirilmesinin yolunu açtı.

Sonuçlar ayrıca, sperm sayısının azlığı nedeniyle bebek sahibi olamayanlara da umut oldu. Hayvanlar üzerinde yapılmış olsa da araştırmanın, insan gibi diğer memelilerde de aynı etkiyi yaratması muhtemel.

Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesinde de yer alıyor.

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