Erkeklerde sperm sayısı 100 yılda yüzde 90 azaldı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna göre, 100 yıl önce sperm sayısı mililitrede 100-120 milyonken, birçok erkekte bu sayı 15 milyona düştü.

Raporu değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, dünyanın giderek kısırlaşmasındaki en önemli etkeni, insanı modern yaşamla buluşturan teknolojik gelişmeler ve yaşam şeklindeki değişmeler olarak değerlendirdi.

Kısırlaşmadaki en önemli göstergelerden birinin sperm sayısı olduğunu belirten Tıraş, “100 sene önce sperm sayısı mililitrede 100-120 milyondu. Bu rakam geçtiğimiz yıllarda 20 milyona kadar indi. Ancak DSÖ'nün son revizyonuna göre rakam artık 15 milyon. Yani sperm sayısı çok düşük. Bir yıl korunmadan cinsel ilişkiye girilmesine rağmen 100 çiftten 15'i çocuk sahibi olamıyor” dedi.

Kısırlıkta hava, su ve çevre kirliliği gibi faktörlerin çok etkili olduğunu ifade eden Tıraş, sanayide kullanılan ağır metallerin, gıdalarla, suyla ve havayla alınan yabancı maddelerin etkili olduğunu söyledi.

Tıraş, “Benzindeki kurşun, ağır sanayide kullanılan civa, nikel, kadmiyum gibi metallerin hepsi toksiktir. Özellikle baca gazları kısırlıkta çok etkili. Sanayide kullanılan baca gazlarından çıkan dioksin kısırlık oranını önemli ölçüde artırıyor” diye konuştu.



Obezite kısırlık nedeni



Son yıllarda hızla artan obezitenin de kısırlaşma oranlarında etkili olduğuna işaret eden Tıraş, vücuttaki 10 kilo fazlalığın kısırlık riskini artırdığını belirtti.

Kilosu normalin altında olanların da aynı riski taşıdığına dikkati çeken Tıraş, şunları kaydetti:

“İsveç'te yapılan ve sonuçları Ekim 2011'de yayınlanan son bilimsel çalışma, kilonun kısırlık üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Makaleye göre, kilosu normalin altında olanlar da üstünde olanlar da sorun yaşıyor. Obez kadınlarda gebelik oranları, normal kilolu kadınlara göre daha düşük. Kilolu olanlarda bu oran 20,8 iken, normal kilolularda 28,3.”



Sigara kadınlarda yumurta rezervini azaltıyor



Sigaranın kadınlarda yumurtalık rezervini azaltarak gebeliği engellediğini; erkeklerde ise sperm sayısı ve hareketleri üzerinde zararlı etkisi olduğunu vurgulayan Tıraş, cinsel yolla bulaşan hastalıkların kadınlarda tüplerin tıkanmasına yol açtığını söyledi.

Tıraş, erkek kısırlığının yüzde 85 oranında nedeninin belli olmadığına işaret ederek, doğru teşhis ve zamanında müdahalenin tedavide başarıyı artırdığını anlattı.

Sanayide kullanılan ağır metallerin, gıdalarla, suyla ve havayla aldığımız yabancı maddelerin çok büyük rolü var. Benzindeki kurşun, ağır sanayide kullanılan civa, nikel, kadmiyum gibi metallerin hepsi toksiktir. Özellikle baca gazları kısırlıkta çok etkili. Sanayide kullanılan baca gazlarından çıkan dioksin kısırlık oranını önemli ölçüde artırıyor” dedi.