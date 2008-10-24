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Sağlık

Erkeklerde meme kanseri yaygınlaşıyor

Amerika'da her yıl bin 500 erkek meme kanserine yakalanıyor. Bu hastalığa yakalanan erkeklerin, kız çocuklarında ve kız kardeşlerinde meme kanserine yakalanma riski ise yaklaşık 2-3 kat artı

24 Ekim 2008 03:00

Amerika'da her yıl bin 500 erkek meme kanserine yakalanıyor. Bu hastalığa yakalanan erkeklerin, kız çocuklarında ve kız kardeşlerinde meme kanserine yakalanma riski ise yaklaşık 2-3 kat artıyor.

Alkol, meme kanseri riskini artırıyor

Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Canan Uzel, Günaydın gazetesinde yayımlanan haberde şunları söylüyor: "Erkeklerde meme kanseri en sık 60 yaş civarında görülür. Memede ya da koltuk altında şişlik ve sertlik, meme üzerindeki deride kızarıklık, meme başında içeri çekilme ve ağrı; bu hastalığın başlıca belirtileridir. Karaciğer sirozu, testis hastalıkları veya herhangi bir başka nedenle östrojen hormonu alınması başlıca risk faktörleri niteliğindedir. Ailede meme kanseri hikâyesinin bulunması da, riski artıran diğer bir faktördür."

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