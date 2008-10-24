Erkeklerde meme kanseri yaygınlaşıyor

Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Canan Uzel, Günaydın gazetesinde yayımlanan haberde şunları söylüyor: "Erkeklerde meme kanseri en sık 60 yaş civarında görülür. Memede ya da koltuk altında şişlik ve sertlik, meme üzerindeki deride kızarıklık, meme başında içeri çekilme ve ağrı; bu hastalığın başlıca belirtileridir. Karaciğer sirozu, testis hastalıkları veya herhangi bir başka nedenle östrojen hormonu alınması başlıca risk faktörleri niteliğindedir. Ailede meme kanseri hikâyesinin bulunması da, riski artıran diğer bir faktördür."