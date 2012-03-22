Erkeklerde kelliğe yol açan protein bulundu

T24 - Erkeklerde kalıtsal kelliğin sebepleri üzerine araştırma yapan ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nden bilim insanları, kelliğe neden olan bir protein buldu.



Amerikalı bilimciler, kel erkekler ve fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, saç kaybına neden olan bir protein saptadı.

Erkeklerin kelleşmeye başladığı sırada hangi genlerin devreye girdiğini analiz eden bilim insanları, ''prostaglandin D2'' adlı protein düzeyinin, saçlı kısımda değil, saçın döküldüğü kısımlarda bulunan saç kökü hücrelerinde yükseldiğini belirledi.

Bu proteinden yüksek oranda verilen fareler tamamen tüysüz kalırken, insan saç dokusu üzerinde yapılan aynı işlem de saçın uzamasını durdurdu.

Prostaglandin D2 proteininin saç kökünde bulunan belirli bir alıcıya etki ettiğini de tespit eden bilim adamları, bu alıcının saç folikülüne saçın uzamasını durdurması sinyali veren sistemin bir parçası olduğunu kaydetti.



Kelliği tedavi edecek ilaçlar geliştirilebilir



Araştırmayı yapan ekibin başında bulunan üniversitenin dermatoloji bölümü Profesörü George Cotsarelis, ''Prostaglandin D2 proteini düzeyinin, erkeklerin saçsız kafa derisinde yükseldiğini ve saçın uzamasını engellediğini gösterdik. Dolayısıyla erkeklerde kelliğinin tedavisinde bir hedef belirledik. Bundan sonraki aşama, bu alıcıyı etkileyen bileşimleri elemek ve alıcıyı engellemenin kelliği tersine çevirip çevirmeyeceğini veya sadece kelliği önleyip önlemeyeceğini bulmak olacak. Bu sorunun cevabını bulmak da bir az zaman alacak'' diye konuştu.

''Science Translational Medicine'' adlı dergide yayımlanan araştırmanın, kelliği tedavi edecek bir kremin üretilmesini sağlayabileceğine dikkati çekildi.

Erkeklerin çoğu, orta yaşlarda kel kalıyor ve 70'li yaşlarda olan erkeklerin yüzde 80'i saçlarının bir kısmını kaybediyor. Genetik faktörlerin yanı sıra erkeklik hormonu testosteron da kellikte önemli rol oynuyor.