Erkeklerde de estetik modası başladı

Daha iyi bir görünüme sahip olma tutkusu, zannedildiği gibi yalnızca kadınları estetik cerrahların kapısına götürmüyor. Erkekler de bu konuya oldukça meraklı!



Artık erkekler de kadınlar gibi daha iyi görünmek için uğraş içindeler. İş ve sosyal çevrenin gereksinimi sonucunda 'daha genç ve daha iyi nasıl olabilirim' sorusuna cevap arayan erkekler, birer birer estetik plastik cerrahların kapısını çalmaya başladılar. Femme Plast Güzellik Merkezi Direktörü Doç. Dr. İbrahim Aşkar son 1 yıl içerisinde estetik tedavi gören erkek hastaların sayısında artış olduğunu söyledi.



Kaşlar ve göz kapakları



Düşük kaşlar, alın çizgileri ve sarkmış torbalanmış göz kapakları 40 yaşı geçmiş hemen her erkeğin sorunu olarak karşısına çıktığını söyleyen Aşkar, bu sorunların erkeklerin yorgun, bitkin, bezgin ve yaşlı bir görünüme sahip olmalarına yol açtığını belirtti. Yapılacak ameliyatlarla alın geriliyor, kaş kaldırılıyor, göz kapaklarındaki sarkma ve torbalanmalar düzeltiliyor. Bu işlemlerden sonra kişi daha canlı ve özgüveni artmış bir görünüm kazanıyor.



Burun



Türk toplumunda kadın erkek herkesin en fazla benimsediği burun ameliyatları için erkekler de kolaylıkla ameliyat masasına yatıyor. Genellikle iri, eğri, kemerli, sarkık burunların ameliyatları yapılıyor. Doç. Dr. İbrahim Aşkar, erkekler için 'burun sırtı düz, kalkık olmayan' burnun en çok kabul gören burun şekli olduğunu belirtiyor. Bir hafta gibi kısa bir sürede iş hayatına dönen hasta, ameliyat olduğu gün hastaneden çıkabiliyor.



Fazlalık yağlar



Sosyo-ekonomik seviyenin yükselmesi, masa başı işlerinin artması ve fast-food türü yiyecek alışkanlıkları nedeniyle erkeklerde de fazla kilo ve şişmanlık sık karşımıza çıkan problemlerden biri haline geliyor. Bel ve göbek çevresi ise en sık yağ toplanan yerler. Bu bölgelere ameliyat olmak istemeyenler için iğnesiz mezoterapi ve AWT ile sonuca gidiliyor. Ameliyat tercihini kullanan hastalar için de liposuction ve karın germe gibi ameliyatlar başarılı sonuç veriyor. Unutulmamalıdır ki, her iki işlem de aslında zayıflama yöntemi değil.



Lazer uygulamaları



Erkeklerin lazere en çok gereksinim duydukları konu, kıllanma. En sık lazer epilasyon yapılan yerler ise kulak, kaş arası, sakal üstü, sırt, göğüs, bacak ve kollardır. Erkeklerde epilasyon, kadınlara göre daha etkili oluyor. Çoğu zaman 3-4 seansta sonuç alınabiliyor. Bu işlem kadınlarda 8-10 seansa kadar çıkabiliyor. Ayrıca lazerle sivilce lekeleri, benler, yaşlılık ve güneş lekeleri, yara izleri, dövme izleri, kılcal damar çatlakları da rahatlıkla yok edilebiliyor. Yalnızca dikkat edilmesi gereken nokta uygun lazer seçimidir.



Dolgu ve botoks uygulamaları



Bu yöntem daha çok yüzdeki mimik hareketleri ile oluşan kırışıklıklarda kullanılıyor ve ortalama altı ay gibi geçici bir süre için etki ediyor. Bu nedenle 6 aylık aralarla uygulanması gerekiyor. Daha uzun süreli çözümler ise yüz germe ve boyun germe gibi ameliyatlarla yapılabiliyor.

