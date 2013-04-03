Erkeklerde bağırsak kanseri olma oranı artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma erkeklerde kalın bağırsak kanseri vakalarının son 35 yıl içinde yüzde 30'a yakın artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre, aynı dönemde kadınlarda görülen artış ise yüzde altı civarında oldu.

İngiliz Kanser Araştırmaları Vakfı'nın (The Cancer Research UK) araştırmasında bu farkın nereden kaynaklandığı bilinmezken, hastaların hayatta kalma sürelerinin artmaya başladığı belirtildi. Hastaların yarıya yakınının kalın bağırsak kanseri teşhisi konulmasından sonra en az 10 yıl daha yaşadıkları kaydedildi.

BBCTürkçe'de yer alan vakıf araştırmasına göre, İngiltere'de 1975-77 yılları arasında her 100 bin erkekten 45'inde kalın bağırsak kanseri görülürken 2008-2010 yılları arasında bu sayı 58'e çıktı. Bu, yüzde 29'luk bir artışa karşılık geliyor. Aynı dönemde her 100 bin kadından 35'inde kalın bağırsak görülürken, bu sayı 37'ye çıktı.

Kalın bağırsak kanseri vakalarının artış sebebi olarak, obezite ile işlenmiş kırmızı et ve düşük lifli yiyecek tüketiminin artması ve nüfusun yaşlanması gösterilirken, hastalığın en çok 60-70 yaşları arasında görüldüğü, bu grupta her yıl 23 bin yeni vakanın ortaya çıktığı belirtildi.