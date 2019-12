Erkekler yemek konusunda kadınlardan daha iradeli

Erkeklerin, bir tabak dolusu lezzetli yiyeceğe kadınlardan daha fazla karşı koyabildiği ortaya çıktı.



Amerikalı bilim insanlarının yaptığı, sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, New York'ta 23 kişiye bir gün boyunca hiçbir şey yedirilmedi, daha sonra bu kişilerden açlıklarını ve iştah açıcı yiyeceklerle ilgili düşüncelerini bastırmaya çalışmaları istendi.



Araştırmada, erkeklerin bu işi daha iyi yaptıkları ve bu sırada beyinlerinde yiyeceğe karşı istekle bağlantılı amigdal, hipokampüs, orbito-frontal korteks ve striyatum bölümlerinde çok daha az hareketlilik olduğu gözlendi.



Erkekler, kadınlara oranla, açlıktan daha az ıstırap çektiklerini ve midelerinin daha az kazındığını söylediler.



(AA)