Erkekler yalanda birinci çıktı!

Kadın- erkek ilişkileri üzerine yapılan bir araştırmada, erkeklerin kadınlara göre çok daha fazla yalan söylediği ortaya çıktı.



Kadınlara oranla erkeklerin çok daha fazla yalan söylediğini ortaya çıkaran araştırma, erkeklerin günde altı defa, kadınlarınsa üç defa bu yola başvurduklarını belirtiyor.



İngiltere'de 2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada erkeklerin kadınlara göre iki kat daha fazla yalan söylediği ortaya çıktı. Buna göre erkekler sırasıyla partnerlerine, patronlarına ve iş arkadaşlarına yalan söylüyor.



İki tarafın da en fazla söylediği yalan "Bir şeyim yok, ben iyiyim" yalanı. Ayrıca erkeklerin partnerlerin fiziki görünümü hakkında söyledikleri yalanlar da 'Top 10 Yalan listesinde' ilk üçe girmeyi başarmış.



Beden dili uzmanı Richard Newman, pek çok insanın işaretleri göremediğini ve karşı tarafın yalan söylediğini anlayamadığını söylüyor.



"İnsanlar zannediyor ki yalan söyleyen kişiler göz temasından kaçar, yüzlerini saklar. Ama aslında durum bunun tam tersi. Yalancılar, sizi ikna etmek için ellerinden geleni yapar. Yüzünüzdeki reaksiyonları görebilmek için size direkt ve ilgiyle bakar."



Kadınlara oranla erkeklerin çok daha fazla yalan söylediğini ortaya çıkaran araştırma, erkeklerin günde altı defa, kadınlarınsa üç defa bu yola başvurduklarını belirtiyor.



Erkek yalanları top 10:



1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu son kadeh.

3- Göbeğin hiç de o kadar büyük değil.

4- Hiç fikrim yok.

5- Pilim bitti.

6- Üzgünüm aradığını duymamışım.

7- Bu kadar içmeyecektim.

8- Kendi yolumda gidiyorum

9- O kadar da pahalı değil.

10-Trafikte sıkıştım.



Kadın yalanları top 10:



1- Bir şeyim yok, ben iyiyim.

2- Bu yeni bir şey değil ki, yıllardır yapıyorum.

3- O kadar da pahalı değil.

4- İndirimdeydi.

5- Kendi yolumda gidiyorum.

6- Bilmiyorum nerede, dokunmadım bile.

7- O kadar içmeyecektim.

8- Başım ağrıyor.

9- Hayır, onu ben atmadım.

10-Üzgünüm aradığını duymamışım.

