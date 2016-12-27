Erkekler ve kadınların siyasi öncelikleri de farklı

Funke medya grubunun TNS Emnid kamuoyu şirketine yaptırdığı anket, Almanya'daki erkekler ile kadınların siyasi konulara farklı bakışını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, erkekler çözülmesi gereken siyasi sorunlar arasındaki önceliğin mülteci sayısının azaltılması olduğunu düşünürken, kadınlar emekliliklerinin garanti altına alınmasını öncelikli görüyor.

Emnid'in 20-21 Aralık'ta oy kullanma yaşındaki bin iki kişi üzerinde yaptığı ankete katılan erkeklerin yüzde 34'ü, çözülmesi gereken siyasi sorunların başında "mülteci sayısının azaltılmasının" geldiğini belirtti. Mülteci krizinin başlıca siyasi sorun olduğuna yönelik en fazla görüş, ankete Almanya'nın doğu kentlerinden katılanlardan geldi. Kadınların ise sadece yüzde 26'sı, mülteci sayısının azaltılmasını öncelikli konu olarak görüyor.

Kadınlar 'mali güvence' istiyor

Ankete katılan kadınların çoğunluğunun önceliği ise mali güvence. Kadınların yüzde 29'u Almanya'nın en önemli siyasi sorununun "emekliliğin güvence altına alınması olduğu" yönünde görüş bildirdi. Katılımcı erkeklerin ise yüzde 21'i emekliliğin güvence altına alınmasını çözülmesi gereken öncelikli siyasi sorun olarak görüyor.

Ankete katılan kadınların yüzde 18'i organize suçlarla mücadeleyi, yüzde 14'ü yeni bir Euro krizinin önlenmesini ve yüzde 9'u ise vergilerin azaltılmasını öncelikli sorun olarak gösterdi.

Merkel en güvenilen siyasetçi

Ankete katılanların yüzde 56'sı "Hangi siyasetçi ülkedeki sorunlarla baş edebilir" sorusuna cevap olarak Angela Merkel'in adını verdi. Merkel'i yüzde 39 ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, yüzde 35 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve yüzde 32 ile de Sosyal Demokratların Dışişleri Bakanı adayı Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz izliyor.

Sonuçlar ayrıca ankete katılan Hristiyan Demokrat Birlik Parti seçmenlerinin yüzde 88'inin, Hür Demokrat Partili seçmenlerin yüzde 80 ve Yeşillere yakın olanların yüzde 62'sinin Merkel'e güven duyduklarını ortaya koydu.

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Reuters/GA/HS