Erkekler, seksi buldukları kadınlarla birliktelik yaşarken prezervatif kullanmak istemiyor

Sonuçları BMJ‘de yayımlanan ve 51 hetoroseksüel erkek üzerinde anket yöntemiyle yapılan yeni bir çalışmaya göre, erkekler, karşılarındaki kadını ne kadar seksi bulursa, prezervatif kullanmadan seks yapma konusunda da o kadar istekli oluyor.

Araştırmada, erkeklere bir dizi kadın fotoğrafı gösterildi ve kadınları, çekiciliklerine göre derecelendirmeleri istendi. Ardından, katılımcılara, gördükleri kadınlarla ne kadar seks yapmak istedikleri ve seks sırasında prezervatif kullanmaya ne kadar eğilimli oldukları soruldu. Sonuçlara göre, bir kadın ne kadar çekici olursa, erkekler onunla daha çok seks yapmak istiyor ve seks sırasında prezervatif kullanmak da istemiyor.

Men’s Helath’de yer alan habere göre, araştırmada erkeklerin prezervatif kullanımı ile seksten alınan zevkin azalması arasında da ilişki kurdukları sonucuna varıldı.

Yine çalışmanın sonuçlarına göre, kendilerini “çekici” olarak tanımlayan erkekler, sıradan buldukları diğer erkeklere göre korunmasız seksi daha fazla hak ettiklerini düşünüyor, üstelik diğer çekici erkeklerin de prezervatif kullanmadıklarını tahmin ediyorlar.

Çalışmada, prezervatif kullanımını teşvik eden birkaç neden de sıralandı. Örneğin, bekaretin geç yaşlarda kaybedilmesi, söz konusu kadınla ciddi bir ilişki geleceği düşünülmesi ya da geride bırakılan yıl içerisinde birden fazla partnere sahip olmak, erkeklerin prezervatif kullanma eğilimini arttırıyor.

Karşıdakini çekici bulmak ile prezervatif kullanma arasındaki ters orantı ise sadece erkekler için geçerli değil: Zira, Journal of Health Psychology’de yayımlanan bir diğer araştırmada belirtildiği üzere, kadınlar da karşılarında yakışıklı erkekler olduğunda korunmayı daha fazla unutuyor.