Erkekler seks için neden para öder?

Seks işçilerine giden erkekler hakkında akıllarda basmakalıp bir imaj oluşur. Peki, erkekler neden seks için para öderler?

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fred ve Laura beraber uzun yürüyüşlere çıkıyor, hafta sonu tatillerine gidiyor, çarşı pazar geziyor ve genellikle dışarıda yemek yiyorlar. Fred, Laura'ya kendisiyle zaman geçirmesi ve kendisiyle seks yapması için para ödüyor.

Emekliye ayrılan Fred, "İlk olarak internette bir mesajlaşma sitesinde tanıştık" diyor, "Ben ona geceyi bir otelde benimle geçirmek ister mi diye sordum."

Fred, 'birbirlerini tanıyarak, birbirlerini dinleyerek' geçirdikleri geceyi "ilk buluşma gibiydi" ifadesiyle anlatıyor.

Laura da, "Artık birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki, Fred artık ben onunla buluşmaya gitmeden önce internetten bankama para transfer ediyor" diyor.

'Karımla yatakta anlaşamıyoruz'

Fred, merkezden uzakta kırsal bir bölgede yaşıyor ve yıllarca tam zamanlı hasta bakıcılık yapmış, annesiyle ilgilenmiş. İnsanlarla tanışma şansı olmadığından, seks için para ödemeye karar vermiş.

"Bir kadının arkadaşlığını istemek yalnızca seksle ilgili değil. Eğer dışarı çıkmıyor ve sosyalleşmiyorsanız bunu nasıl elde edeceğinizi düşünmeniz de çok zor."

'Seks düşkünü biri oldum'

Robert seks için ayırabildiği kadar para ayırıyor. "Evliliğime bağlı olmak istedim" diyor Robert, "Elimden geldiğince karıma iyi davranmak istedim, dolayısıyla yapabileceğim şey, bunun için para ödemekti."

Robert, seks için para ödemeyi evliliğini korumanın bir yolu olarak görürken, 30'lu yaşlarındaki Graham ise bunu, ilişkilerin karmaşıklığından kaçınma yolu olarak görüyor.

Eski kamu çalışanı olan Graham, hayatının ilk 30 yılında sekse hiç para vermeyeceğini düşünmüş. Fakat bir hafta sonu, kendisini Amsterdam'da genel evlerin bulunduğu ve 'Kırmızı Işıklı Bölge' olarak bilinen Red Light sokaklarında daha yeni tanıştığı bir grup erkekle yürürken bulmuş.

Genç bir kadın el işaretiyle grubu çağırsa da içlerinden iki erkek "Daha iyisini bulabiliriz" diyerek genç kadını pas geçmiş.

Daha sonra Graham'a yönelen genç kadın "Benimle beraber yukarıya geleceksin değil mi?" diye sormuş. Graham, "O anda, onunla yukarı çıkmama engel olabilecek bir şey göremedim" diyor.

Genç kadını kırmızı kabine kadar takip etmiş ve muhabbet ederek, seks yaparak kadınla yarım saat geçirmiş.

"Harikaydı" diye anlatıyor o geceyi Graham, "Çok romantikti, yalnızca birkaç dakika içinde duygusal bir ilişkide olabiliriz gibi hissettik."

Önceki ilişkilerini, sancılı ayrılıkları derinlemesine düşününce şu sözler dökülüyor ağzından: "Belki de bunların hiçbirisini yapmaya ihtiyacınız yoktur. Belki de bu kendiliğinden gelişen inanılmaz anlara yalnızca para vererek yarım saat içinde ulaşabilirsiniz… Sadece… Büyülüydü…"

'Bir süre seks yapmazsam kendimi korkunç hissediyorum'

Utangaç bir erkek olan Simon'a göre kadınlarla tanışmak hiçbir zaman kolay olmadı. 29 yaşına geldiğinde ise bekâretini bozmak için sekse para verme kadarı aldı. Ama yine de hiçbir zaman bu kararı içine sinmedi.

"İnternette, bunun duygusal olarak kadınlar için iyi olmadığına dair şeyler okudum" diyen Simon, şimdi 30'lu yaşlarında ve son birkaç yıldır düzenli olarak aynı kadını görmeye gidiyor.

"Cinsel dürtülerim çok yüksek. Yalnızca seksten zevk almakla ilgili değil, ama bir süre seks yapmazsam, fiziksel olarak korkunç hissediyorum."

Simon, aynı kadını görmeye devam ediyor çünkü yeni biriyle beraber olmaktansa aynı kadınla kendisini daha rahat hissediyor.

Beraber olduğu kadını çok iyi tanıyan Simon, herhangi bir yanılgıya da kapılmadığını söylüyor: "Eğer ona para vermiyor olsaydım, benimle seks yapmayı aklından bile geçirmezdi."

Simon'ın son yıllarda, birkaç tane kız arkadaşı olmuş. İlişkideyken seks için başka birine para vermiyormuş. Günün birinde tekrar bir ilişkide olmayı umuyor.

"Seks yaptığım kişinin, para ödediğim için değil, benimle beraber olmak için sevişmesini tercih ederim."

'İlginç deneyimler peşindeyim'

Robert ise, cinsel yakınlık hissinden daha fazlasını istiyor ve kendi fantezilerini gerçekleştirmek için sekse para veriyor.

"Ben ilginç deneyimler peşindeyim. Ama aslında, bunun, benim hiçbir zaman sahip olmadığım ve olmayacağım, eşlerin evde yaptıkları o binlerce seks seanslarının yerini doldurduğu konusunda kendimi kandırıyorum."

Gruplarla seks partileri düzenleyen Robert kendisini, "biraz teşhirci" ve "röntgenci" olarak tanımlıyor.

'Evliliğimde heyecan yok'

50li yaşlardaki Brian, mutlu bir evliliğe sahip olduğunu söylüyor. Ama seks için para ödemeye karısını tanımadan çok önce başlamış. Evliliğinde cinsel hayatının 'heyecandan biraz yoksun' olduğunu söylüyor.

"Belki de daha önce çok iyi seks yaptığımız diğer kadınla görüştüğüm için biraz şımartıldım. Evlilikte seks o kadar iyi değildi, diyelim…"



'Kendimi iğrenç hissettim'

Graham da Amsterdam'daki ilk paralı seks deneyiminden sonra aynı deneyimi tekrarlamak istemiş. İkinci defa seks için para ödediğinde, aynı zevki almamış. Kadın için "biraz melankolik görünüyordu" diyor.

Üçüncüsünde ise "hayattan soğumuş." Kadının soğuk ve kaba olduğunu, odanın da bir muayenehane gibi koktuğunu söylüyor.

"Seks yaptık ama sonra gözlerinin içine baktım, odaklanamıyordu. O an, bir uyuşturucu bağımlısıyla seks yaptığımı fark ettim. Kendimi iğrenç hissettim."

"Amsterdam'daki o binada merdivenlerden inip dışarı çıktım. Daha gördüğüm tüm o şaşaa, egzotik görünen her şey bir anda pis görünmeye başladı."

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