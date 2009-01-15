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Yaşam

Erkekler sarışın sever

Paris'in saygın üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi'nde erkeklerin sarışın kadınlardan hoşlanması hakkında bir konferans düzenlendi.

15 Ocak 2009 02:00

Paris'in saygın üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi'nde erkeklerin sarışın kadınlardan hoşlanması hakkında bir konferans düzenlendi.

'Erkekler Sarışın Sever' adı verilen verilen konferansta neden erkeklerin sarışın kadınlardan daha çok hoşlandığına inanıldığı konusu tartışıldı.

Organizasyonun başında bulunan ve esmer olan Marie-Camille Bouchindomme, tarih boyunca sarışın kadınların en güzel, en erotik ve en aptal diye tanımlandıklarını bir kez daha belirtti ve "Sarışın kadınlar erkekler üzerinde cinsel bir arzu uyandırıyor. Erkekleri neredeyse erotizme ve tecavüze davet ediyor gibi görünüyor. Ama koyu saç rengi olan kadınlarda bu söz konusu değil. Özellikle Alferd Hitchcock ve David Lynch gibi yönetmenler de her zaman sarışın kadınlara hayrandır" dedi.

Marie, erkeklerin neden sarışın kadınları tercih ettiği ile ilgili ciddi teorileri olmasına rağmen bunları resmi bir tartışma başlamadan açıklamayacağını söyledi.

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