Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1'inci etap maçları Amasya'da başladı

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) -

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1\'inci etap maçları Amasya\'da başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu\'nun düzenlediği organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde 10 takımın katıldığı 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1\'inci etap maçları Amasya\'da başladı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan Hokey Süper Ligi\'nin ikinci etabı da 26-30 Aralık tarihleri arasında yine Amasya\'da oynanacak. Müsabakaların ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: Osmaniye Gençlik Spor Kulübü, Selçuklu Belediye Spor Kulübü\'nü 5-3, Nizip Belediyespor Kulübü, Bolu Belediye Spor Kulübü\'nü 4-3, Gaziantep Polisgücü, Nizip Gençlik Spor Kulübü\'nü 6-2, Amasya Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak Demir Tenis\'i 6-1, Kahramanmaraş Hokey Boybeyi Spor Kulübü\'nü 8-2, Gaziantep Polisgücü, Amasya Gençlik Spor Kulübü\'nü 7-2 yendi. Bolu Belediyespor Kulübü ile Nizip Gençlik Spor Kulübü ise müsabakada 1-1 berabere kaldı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, açıklamasında şunları söyledi: \"Türkiye Hokey Federasyonu\'nun Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1\'inci etap maçları bugün itibarıyla başladı. Müsabakalara 10 takım ve 150\'nin üzerinde sporcu katıldı. Organizasyon 2 etap şeklinde yapılıyor. Biz hem birinci etabı hem de ikinci etabı ilimize aldık. 10 takımımız 5 gün boyunca 45 müsabaka yapacaklar\" dedi.

Gaziantep Polisgücü Antrenörü Yusuf Kasım ise konuşmasında şunları kaydetti: \"Süper Lig salon hokeyi bugün başladı. Burada şampiyon olan takım bir yıl sonra ülkemizi Avrupa\'da temsil edecek. Organizasyonun ilk günü olmasına rağmen çok güzel bir ortam var ve gerçekten güçlü takımlarla burada mücadele edeceğiz. Bu işe iyi konsantre olan iyi organize olan takımlarda ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum\" diye konuştu.

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