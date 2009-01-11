Erkekler prostat ameliyatından kaçıyor

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, prostat kanserinin günümüzde 40-45 yaşından sonraki erkeklerde daha sık görüldüğünü, ABD'de her yıl 285 bin yeni prostat kanseri teşhisi konulduğunu ifade etti.Bu nedenle 40-45 yaşındaki erkeklerin, ailelerinde prostat kanseri bulunmasa bile prostat muayenesinden geçmesi gerektiğine işaret eden Yalçın, prostat kanseri olan ve ameliyat edilmesi gereken hastaların, özellikle cinsel fonksiyonlarının zarar görüp görmeyeceği konusunda endişelendiklerini kaydetti.Yalçın, kanserin sadece prostat organı sınırları içindeyse tedavinin, prostatın açık cerrahi yöntemle ya da laparoskopik olarak çıkarılması olduğunu ifade ederek, ancak 70 yaşın üzerinde veya genel sağlık durumu iyi olmayan hastalara radyoterapi gibi ikincil tedavi seçeneklerinden birinin önerildiğini belirtti.Prof. Dr. Veli Yalçın, açıklamada şu bilgilere yer verdi:''Organda, sınırlı kanser söz konusu olduğunda ameliyat gerekiyor. Bu ameliyatın iki önemli sonucu var; idrar kaçırma ve eskisinden yüzde 30 daha az sertleşme. Erkekler, genelde idrar kaçırmaya ve erkeklik fonksiyonlarına zarar verdiği gerekçesiyle ilk planda ameliyattan kaçınıyorlar. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu bilahare tedavilerle düzeltilebiliyor.''Tüm hastaların, cinsel fonksiyonlarının zarar görüp görmeyeceğini sorduklarına dikkati çeken Yalçın, ''Bu ameliyatı olanlarda yüzde 8 oranında stres tipi idrar kaçırma, yani öksürme, aksırma ve gülme sonucunda, yüzde 2 oranında da irade dışı idrar kaçırma görülüyor'' dedi.Veli Yalçın, sınırlı kanser ameliyatında sertleşmeyi sağlayan sinir ve damarların korunduğunu ancak ameliyatın, sertleşmenin eskisinden yüzde 30 daha azalmasına neden olduğunu vurguladı.Kapsül dışına çıkmış ve etrafındaki organlara sirayet etmiş kanserli hastalara ameliyat önerilmediğini, ışın veya hormon tedavisinin uygulandığını ifade eden Yalçın, bu üç yöntemin kombine edilmesinin de diğer bir seçenek olduğunu bildirdi.