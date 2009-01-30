Erkekler peynir, kadınlar soğan kokuyor!

Yeni araştırmalar kadın ve erkeğin nasıl koktuğuyla ilgili ilginç bir sonuç ortaya koydu. Yapılan testlerin ardından erkeklerin peynir gibi koktuğu tespit edilirken, kadınların ter kokusununsa soğanınkiyle benzerlik gösterdiği belirtildi.



Cenova'da parfüm ve yemek endüstrisi üzerine araştırma yapan Firmenich isimli bir şirketteki bilim adamlarının çalışmasına göre kadın ve erkeklerin nasıl tür kokular salgıladığı ortaya çıktı.



24 erkek ve 25 kadın üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin koltuk altından alınan örnekler, araştırmaya ön ayak oldu. Saunada veya bisikletin üzerinde yaklaşık 15 dakika geçiren kadın ve erkeklerin koltuk altından alınan ter örnekleri, erkeklerin peynir gibi koktuğunu, kadınlarınsa kötü kokusuyla bilinen soğanınkiyle benzer bir kokuyu salgıladığını gösterdi.



New Scientist dergisinin verdiği bilgiye göre araştırmayı yapan ekip, ter örneklerinde yapılan analizlerde, kadınların ter örneklerinde sülfür içeren bileşenlere rastlarken, bu maddenin, kokunun oluşumunda rol oynadığına dikkat çekti.



Sülfürün koltuk altında yer alan bakterilerle karışımından oluşan thiol isimli kimyasalın soğanda bulunduğunu belirten araştırmacılar, böylece kadın teriyle soğan kokusunu ilişkilendirdi.



Erkekler de peynir gibi kokuyor



Erkeklerin ter kokusunu da inceleyen bilim insanları, yüksek miktarda yağ asidine rastlarken bunun peynir kokusuyla bir bağlantısı olduğunu ifade etti.



Enzimlerin ürettiği ve koltuk altında bulunan bakterilerle karıştığında da yağ asidinin, peynir kokusuna benzerliği kaydedildi.

