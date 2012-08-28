'Erkekler oturarak idrar yapsın'

Tayvanlı bir bakan erkeklerin ayakta değil oturarak idrar yapmaları gerektiğini söyleyerek tartışma yarattı.

Çevre Bakanı Stephen Shen erkeklerin kadınlar gibi oturarak idrar yapmalarının tuveletlerin daha temiz kalmasını sağlayacağını iddia etti.

BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui bu yorumun internette tartışmalara neden olduğunu söyledi.

Yetkililer yerel yönetimlerden erkeklerin oturarak idrar yapmalarını tavsiye eden ilanlar asmalarını isteyecek.

Sosyal medyadaki tartışmalarda bir çok kadın bakanın tavsiyesine destek verirken erkekler alışkanlıklarından vazgeçmelerinin mümkün olmayacağını söyledi. Ancak Çevre Bakanlığı bunun mümkün olduğu konusunda ısrarcı.

Çevre Bakanlığı Çevre temizleme ve Zehirli Madde Kontrol Genel Müdürü Yuan Shaw-jing ''İsveç ve Japonya'dan ders almaya çalışıyoruz. Japonya'da erkeklerin %30'u idrar ihtiyaçlarını oturarak gideriyor'' dedi.

Tayvan'da müfettişler ülkenin 100 bin'den fazla umumi tuvaletini düzenli olarak kontrolden geçiriyor. Ülkede tuvaletlerin temizliği dünyanın geri kalanına oranla oldukça iyi durumda ancak yetkililer daha temiz tuvaletleri mümkün olduğu görüşünde.

Çevre Bakanlığı Bakan Shen'in erkeklere yaptığı öneriyi kendisinin de uyguladığını ve hem evinde hem de umumi tuvaletlerde oturarak idrar yaptığını açıkladı. (BBC Türkçe)