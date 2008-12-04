Erkekler neden sekse para verir ?

Scientific American'nın Aralık sayısındaki habere göre, Malmö Üniversitesinin sosyoloji fakültesinin erkeklerin neden sekse para harcadıklarını inceledi.



Araştırma için çeşitli ülkelerde fuhuş suçundan hapse girmiş mahkûmlar ve fuhuş’a izin veren ülkelerdeki hayat kadınları ile görüşmeler yapılmış. Ayrıca Hollanda, Amerika ve İsveç’te polisin fuhuşla mücadele birimleriyle aylarca birlikte çalışmışlar. Buradan aldıkları bulgular sonucunda erkeklerin seks para yatırmasının arkasında 3 temel sebebin olduğunu keşfetmişler.



'Parayı bas, malı al'



En sık rastlanan sebep erkeklerin canları istediği anda seks yapma arzusu. Toplumsal hayatta erkeklerin, istedikleri anda sevişmeleri imkânsız. Toplumsal baskı içgüdüsel üreme isteğini bastırıyor ve erkeklerin sevişme isteği bastırılıyor. Bu baskıyı üzerinden atmak için erkekler 'parayı bas malı al' mantığıyla genel evlere gidiyorlar.



'Maçoyum, egemenlik bende olmalı'



Bir diğer sebep kadınların bilinçlenmesi sonucunda erkeklerin egemenliğinin azalmasıymış. Maço olarak adlandırılan tip erkeklerde kadınları ezme veya üzerlerinde güç kurma isteği yenilene toplumda gittikçe zorlaşıyor. Para vererek bu arzularını giderebiliyorlar



'Biraz sevgiye ihtiyacım var'



Üçüncü sebep ise sorunlardan kaçış. Para vererek belirli bir süre için kendilerini sevilmiş, yakınlık duyulmuş hissedebiliyorlar. Bu şekilde toplumsal ve bireysel sorunlardan kaçıyorlar.



