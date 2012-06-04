Erkekler neden sadık değil?

Dr. Catherine Mercer, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla aldattığını ortaya koyan Cinsel Tutum ve Yaşam Tarzı araştırmasını yorumladı.

Mercer'e göre, “Neden erkekler kadınlardan daha çok aldatır” sorusunun farklı nedenleri var. İlk olarak, aynı yaşta bekar bir kadınla erkeğe bakıldığı zaman erkeğin daha fazla cinsel partneri olduğu görülür. Bu da cinsiyetlerin cinselliğe yaklaşımındaki farklılığı ortaya koyuyor. İkinci olarak, evli çiftlerde belli bir yaşın üzerindeki erkekler eşlerini aldatmak için genç kadınları tercih ederler ve yaşları nedeniyle bu genç kadınlar zaten bekardır. Bu durumda ortada bir aldatma olayı varken adam evli kadın ise bekardır yani aldatan erkek olmaktadır. Üçüncü olarak erkeklerin para karşılığı cinsel birliktelik yaşaması daha yaygındır.

Amerikan Genel Sosyal Anketi’nin başındaki isim Tom Smith ise yaptıkları araştırmalar sonucunda “genç, dine daha az bağlı ve işi gereği daha çok seyahat eden erkeklerin aldatmaya daha meyilli olduklarını saptadıklarını” söylüyor.