Erkekler neden dişileşti?

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ABD, California Üniversitesi’nden Tyrone Hayes ve ekibinin araştırmasına göre, bu tarım ilacı erkek Afrika pençeli kurbağalarının cinsiyetinin değişmesine ve onların, sadece erkek kurbağa yumurtlayan dişiler haline gelmesine yol açıyor.Araştırma, 40’ı atrazinli suda yaşayan 80 erkek kurbağayla yapıldı. Atrazine maruz kalan kurbağalardan yüzde 90’ında testosteron seviyesinin düşük olduğu, üreme organlarının boyunun küçüldüğü, ikincil dişi cinsel özelliklerinin belirdiği, bu kurbağaların yüzde 10’ununsa tamamen cinsiyet değiştirdiği, erkek kurbağalarla çiftleştiği ve yumurtladığı görüldü.Uzmanlar 2003’te AB’de kullanımı yasaklanan ilacın yıllardır bazı amfibyenlerin azalmasının sorumlusu olabileceğini vurguluyor. Daha önceki araştırmalar, geniş yapraklı ve çimenli otlarla mücadelede kullanılan ilacın erkek zebra balığı ve leopar kurbağalarının dişileşmesine yol açtığını, ayrıca somon balığı ve bazı kertenkele türlerinde sperm kalitesini etkilediğini göstermişti.