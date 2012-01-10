Erkekler mutluluğu internette arıyor





T24- İnternetteki cinsel içerikli sitelerdeki pek çok yanlış bilginin varlığına dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hattat: "İçe dönük ve partneriyle iletişim kuramayan kişiler sanal seksten medet umsa da çoğu cinsel mutluluğu yakalayamıyor







Sabah'ın haberine göre, bilgisayar başında vakit geçiren ve cinsel sorunlarına sanal âlemde çare bulmaya çalışanların sayısı giderek artıyor. Aile Sağlığı Araştırma Derneği (ASAD) Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat; "Cinsel bilgisizlik, cinsel tatminsizliğin en büyük nedeni" diyerek sanal cinselliğin yaratacağı olumsuzlukları anlattı...



Bilgiler yanıltıyor





İnternet, cinsel bilgi ve tedavi arayışında bir numaralı adres haline geldi. Bu durumun cinsel sağlık için tehlikesi var mı?



İnternet, doğru bilgi ve kaynaklara ulaşıldığında çok faydalı. Biz de Avrupa Cinsel Sağlık Örgütü'ne bağlı olan derneğimizin internet sitesinde, cinsel konular hakkında halka yönelik bilgiler sunuyoruz. Ancak ne yazık ki; pek çok kişi bilimsel bilgilere ulaşmıyor. İnternetteki cinsellik sitelerinde ise seksle ilgili pek çok yanıltıcı bilgi yer alıyor. Bu bilgilere ulaşanlar hem yanlış bilgi sahibi oluyor, hem de kendilerini doğru olmayan hedeflerle kıyaslayarak mutsuzluk yaşıyor.







Bu kişilerin ne tür mutsuzluklar yaşaması söz konusu?



Cinsellik hakkında gerçekçi olmayan beklentiler içine giriyorlar. Bir erkek, internette öğrendiği bilgilerle eşinden her koşulda orgazm olmasını bekleyip bunun olmadığını görünce kendini yetersiz hissedebiliyor. Daha kötüsü; eşinde bir sorun olduğuna inanabiliyor. Bu tip yanlış bilgiler, çiftlerin arasında cinsel soğukluktan ilişki problemlerine kadar bir dizi probleme yol açabiliyor.





Sanal seks de tehlikeli mi?



Sanal seks; gerçek cinsellikten son derece farklı bir kavramdır. Karşılıklı uyum, aynı ortamı paylaşma ve tensel beraberlik gibi cinsel ilişkinin belirleyici özellikleri; sadece gerçek cinsel ilişkiyle mümkündür. Sanal seks ise bu niteliklere sahip değildir.





Kimler cinsellik arayışını sanal âlemde sürdürüyor?



İçe dönük, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas kişiler; internetin sağladığı görünmezlik duvarları sayesinde, kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. İnternet, bu kişilerde performans gerginliğini azaltarak daha rahat iletişim kurmayı sağlıyor.