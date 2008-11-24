'Erkekler mücadeleye katılmalı'

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, ''Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla, Türkiye'de son yıllarda tüm tarafların işbirliğiyle çok yönlü mücadele
sürdürüldüğünü ve bu sorunun üzerine kararlılıkla gidildiğini'' belirtti.
Bakan Çubukçu, yarın kutlanacak ''Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çubukçu, mesajında, ''Kadına yönelik şiddetin; eğitim, sosyo ekonomik durum, sınır, milliyet, din, dil ve sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanlığın yaşadığı en önemli ortak sorunlardan biri olduğunu'' ifade etti.
Bu sorun nedeniyle kadınların ağır ruhsal ve bedensel bedeller ödediklerini, kimi zaman sakatlandıklarını kimi zaman da hayatlarını kaybettiklerini belirten Çubukçu, ''Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla, ülkemizde son yıllarda tüm tarafların işbirliğiyle çok yönlü mücadele sürdürülmekte ve sorunun üzerine kararlılıkla
gidilmektedir'' görüşünü bildirdi.
TBMM'nin, Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin sağlanması için ulusal mevzuatta ''reform'' niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Çubukçu, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda da gösterilen duyarlılıkla 2005'de ''Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.
Komisyonun hazırladığı raporun ardından 2006/17 sayılı ve ''Çocuk ve
Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
için Alınacak Tedbirler'' konulu Başbakanlık Genelgesi'nin yürürlüğe girdiğini
anımsatan Devlet Bakanı Çubukçu, genelge ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün
koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini belirtti.
'Erkeklerin mücadele sürecine katılımı gerekli'
Bakan Çubukçu, genelge kapsamında ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme
Komitesi''nin toplanarak ''Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı (2007-2010)''nı hazırladığını ve faaliyetleri üçer aylık periyotlar halinde
izleyerek oluşturulan raporların kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi.
Genelgenin, ''Kadın erkek eşitliğini önemseyen, kadın haklarının
gelişmesi konusunda destek veren erkek gruplarının sayısının artırılması
konusunda gerekli önlemler alınmalıdır'' maddesi gereğince, erkeklere yönelik
duyarlılık artırıcı, farkındalık yaratıcı programlar yürütüldüğünü kaydeden Nimet
Çubukçu, ''Kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmadan
önlenmesinde, erkeklerin bu sorunla mücadele sürecine etkin katılımının
sağlanması büyük önem arz etmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.
Çubukçu, ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı'' konulu bir
konferansın düzenlendiğini, ''Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü'' kapsamında 36 bin emniyet
teşkilatı personelinin, ''Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü'' kapsamında da 75
bin sağlık personelinin eğitildiğini kaydetti.
'Din görevlilerine de eğitim verilecek'
Bakan Çubukçu, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik olarak
gerçekleştirilen, ''Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi''ne yönelik çalışmaların da
sürdürüldüğünü belirterek, pilot eğitimlerin 2009 yılı başında Ankara'daki bütün
din görevlilerine yönelik olarak verileceğini bildirdi.
''Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu'' hazırlanarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına gönderildiğini, sığınmaevi işleten Belediyeler ile sivil toplum
kuruluşları için çalıştaylar düzenlendiğini ifade eden Çubukçu, ''Aile İçi
Şiddetle Mücadele El Kitabı''nın da ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini
anımsattı.
Kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzeyde veri geliştirmek amacıyla
bu yıl başlatılan ''Türkiye'de kadına yönelik Aile İçi Şiddet Alan
Araştırması''nın devam ettiğini vurgulayan Devlet Bakanı Çubukçu, açıklamasında,
''Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dönük çalışmalarımızda medya desteğinin
bize güç katacağını bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, kadınlarımızın hayatın
her kesimine etkin ve eşit katılımının gerçekleştiği bir yarın temenni ederim''
ifadesine yer verdi.