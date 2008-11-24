'Erkekler mücadeleye katılmalı'

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, ''Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla, Türkiye'de son yıllarda tüm tarafların işbirliğiyle çok yönlü mücadele

sürdürüldüğünü ve bu sorunun üzerine kararlılıkla gidildiğini'' belirtti.



Bakan Çubukçu, yarın kutlanacak ''Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çubukçu, mesajında, ''Kadına yönelik şiddetin; eğitim, sosyo ekonomik durum, sınır, milliyet, din, dil ve sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanlığın yaşadığı en önemli ortak sorunlardan biri olduğunu'' ifade etti.

Bu sorun nedeniyle kadınların ağır ruhsal ve bedensel bedeller ödediklerini, kimi zaman sakatlandıklarını kimi zaman da hayatlarını kaybettiklerini belirten Çubukçu, ''Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla, ülkemizde son yıllarda tüm tarafların işbirliğiyle çok yönlü mücadele sürdürülmekte ve sorunun üzerine kararlılıkla

gidilmektedir'' görüşünü bildirdi.



TBMM'nin, Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin sağlanması için ulusal mevzuatta ''reform'' niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Çubukçu, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda da gösterilen duyarlılıkla 2005'de ''Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.



Komisyonun hazırladığı raporun ardından 2006/17 sayılı ve ''Çocuk ve

Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi

için Alınacak Tedbirler'' konulu Başbakanlık Genelgesi'nin yürürlüğe girdiğini

anımsatan Devlet Bakanı Çubukçu, genelge ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün

koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini belirtti.



'Erkeklerin mücadele sürecine katılımı gerekli'



Bakan Çubukçu, genelge kapsamında ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme

Komitesi''nin toplanarak ''Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem

Planı (2007-2010)''nı hazırladığını ve faaliyetleri üçer aylık periyotlar halinde

izleyerek oluşturulan raporların kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi.

Genelgenin, ''Kadın erkek eşitliğini önemseyen, kadın haklarının

gelişmesi konusunda destek veren erkek gruplarının sayısının artırılması

konusunda gerekli önlemler alınmalıdır'' maddesi gereğince, erkeklere yönelik

duyarlılık artırıcı, farkındalık yaratıcı programlar yürütüldüğünü kaydeden Nimet

Çubukçu, ''Kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmadan

önlenmesinde, erkeklerin bu sorunla mücadele sürecine etkin katılımının

sağlanması büyük önem arz etmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Çubukçu, ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı'' konulu bir

konferansın düzenlendiğini, ''Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve

Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü'' kapsamında 36 bin emniyet

teşkilatı personelinin, ''Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık

Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü'' kapsamında da 75

bin sağlık personelinin eğitildiğini kaydetti.



'Din görevlilerine de eğitim verilecek'



Bakan Çubukçu, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik olarak

gerçekleştirilen, ''Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve

Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi''ne yönelik çalışmaların da

sürdürüldüğünü belirterek, pilot eğitimlerin 2009 yılı başında Ankara'daki bütün

din görevlilerine yönelik olarak verileceğini bildirdi.

''Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu'' hazırlanarak ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarına gönderildiğini, sığınmaevi işleten Belediyeler ile sivil toplum

kuruluşları için çalıştaylar düzenlendiğini ifade eden Çubukçu, ''Aile İçi

Şiddetle Mücadele El Kitabı''nın da ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini

anımsattı.



Kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzeyde veri geliştirmek amacıyla

bu yıl başlatılan ''Türkiye'de kadına yönelik Aile İçi Şiddet Alan

Araştırması''nın devam ettiğini vurgulayan Devlet Bakanı Çubukçu, açıklamasında,

''Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dönük çalışmalarımızda medya desteğinin

bize güç katacağını bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, kadınlarımızın hayatın

her kesimine etkin ve eşit katılımının gerçekleştiği bir yarın temenni ederim''

ifadesine yer verdi.

