Erkekler kilo alan kadınları terk ediyor!

T24

Yüzde 72: Aldatmam

Facebook’a gizli bakış

Yarısı cilt bakımı yaptırıyor

Erkekler ağlar mı?

İşte o ankette ilişkin ilginç sonuçlar:- Erkeklerin yüzde 34’ü ciddi bir ilişki düşündükleri kadının sadık olması gerektiğini söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 27. Erkeklerin yüzde 19’u kadının zekasını birinci sıraya koyuyor. Kadınlarda bu oran sadece yüzde 7.- Erkeklerin yüzde 66’sı evliliğe inanıyor. Yüzde 20’si inandığı halde “Bana göre değil” diyor. Kadınların ise yüzde 77’si evliliğe inanıyor. İnanmayanların oranı sadece yüzde 7.- Erkeklerin yüzde 48’i “evlenilecek” kızlarla çıktıklarını söylüyor. Kadınlarda “evlenilecek” erkeklerle çıktıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 45.- “Karınızın bilme ihtimali olmasa aldatır mısınız” sorusuna erkeklerin yüzde 36’sı “Hayır, etik olarak karşıyım”, yüzde 36’sı “Hayır, onu çok seviyorum” yanıtını verdi. Yüzde 19’u suçluluk hissederek aldatacağını söyledi. Kadınlarda ise “Aldatmam” diyenlerin oranı yüzde 85’ken, “aldatırım” diyenler yüzde 15’te kaldı.- Erkeklerin yüzde 40’ı, kadınların 40 yaşından sonra güzelliğini kaybettiğini söylüyor. Kadınların ise yüzde 30’u erkeklerin hiçbir zaman yakışıklılıklarını kaybetmediğini dile getiriyor.- Kadınların yüzde 86’sı “Erkek arkadaşınız şişmanlarsa onu terkeder misiniz?” sorusuna “Hayır” cevabını veriyor. Erkeklerin ise yüzde 53’ü kız arkadaşları şişmanlarsa onu terk edeceklerini söylüyor.- Erkeklerin yüzde 6’sı kız arkadaşlarının e-posta veya facebook hesaplarına gizli gizli giriyor, kadınların ise yüzde 9’u.- Kadınların yüzde 42’si sevgililerinin, eski kız arkadaşlarıyla Facebook üzerinden arkadaşlık kurmasına karşı. Erkeklerde bu oran yüzde 29.- “İnternet üzerinden karşı cinsten biriyle tanıştınız mı?” sorusunda kadınların yüzde 35’i, erkeklerin ise yüzde 34’ü “evet” cevabını veriyor.- Erkeklerin yüzde 37’si başkalarının arabalarıyla ilgili ne düşündüğünü umursuyor.- Yüzde 51’i içtikleri içkinin ne kadar maskülen olduklarının kanıtı olduğunu düşünüyor. Maskülen erkeğin içeceği sorulduğunda ise yüzde 35’i bira, yüzde 28’i viski cevabını veriyor.- Yüzde 49’u düzenli olarak cilt bakımı yaptırdıklarını söylüyor.- İnternetten alışveriş yapıp yapmadıkları sorulan erkeklerin yüzde 55’i “hayır” cevabını veriyor.- Yüzde 38’i en iyi giyinen erkeklerin İtalyanlar olduğunu düşünüyor. Bunu, İngiliz, Amerikalı ve Fransızlar takip ediyor.- Erkeklerin yüzde 38’i kadınların en çok karın kaslarına baktığını düşünüyor. İkinci sırada ise kollar ve göğüs var.- “Erkekler ağlar mı” sorusuna ise, yüzde 36’si “gerçek erkekler ağlar ama yalnızca gerçek trajedilere ya da ölüme” diyor. Yüzde 31’i “evet”, yüzde 29’u “kimsenin görmeyeceği yerlerde” yanıtını veriyor.- Yüzde 22’si işyerinde en az bir kez tacize uğradığını söylüyor.- Yüzde 52’si kadınların parayı fazla önemsediğini düşünüyor.- Erkeklerin yüzde 52’si ise bir iş arkadaşını dövmek istiyor.