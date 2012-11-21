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Dünya

'Erkekler, kendi yumrukları kadar sakal bırakacak!'

Tacikistan Ulemalar Kurulu, ülkedeki Hanefi mezhebine riayet eden erkeklerin kendi yumrukları kadar sakal bırakmalarına izin verdi

21 Kasım 2012 21:58

Tacikistan İslam Merkezi Ulemalar Kurulu, ülkedeki Hanefi mezhebine bağlı erkeklerin sakal bırakmaları ve kadınların da örtünmeleriyle ilgili bir takım normlar belirledi. Belirlenen normlar ışığında, erkeklerin kendi yumrukları kadar sakal bırakmalarına izin verildi.

Tacikistan Ulemalar Kurulunca belirlenen kurallara göre, ülkedeki Hanefi mezhebine riayet eden erkeklerin kendi yumrukları kadar sakal bırakmalarına izin verilirken, kadınların ise giydikleri elbisenin, kadınların yüzü, eli ve ayak tabanının dışında her yerini kapatması gerektiği kaydedildi.

Tacikistan İslam Merkezi, söz konusu normların Bakanlar Kurulu'na bağlı Din İşleri Komitesi'nin isteği üzerine belirlendiğini, bu kuralların ne zaman uygulamaya konulacağı ve bu kuralları ihlal edenlere ne gibi cezaların öngörüleceği konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.

2009 yılında da ülkedeki okullarda öğretmen olarak çalışan erkeklere sakal bırakmaları konusunda bazı kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre, 50 yaşın üstündeki erkeklere sakal bırakmaya izin verilmiş ve bu sakalın uzunluğunun da 3 santimi aşmaması karara bağlanmıştı.

Geçen yıl Tacikistan Süper Liginde top koşturan Parviz Tursunov, sakallarını göğsüne kadar uzatmasından dolayı emniyet görevlileri tarafından bir maçta sahaya alınmamıştı.

Halkın yüzde 90'ının Müslüman olduğu Tacikistan'da hükümet, yurtdışındaki dini okullarda eğitim alan Tacik gençleri, yasadışı ve aşırı dinci eğitim aldıkları gerekçesiyle ülkeye geri çağırmıştı.

 

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