Erkekler, Kasım ayında 31 kadını öldürdü

Erkekler, Kasım ayında en az 31 kadını ve kadınların yanlarındaki beş erkeği öldürdü, 61 kadına şiddet uyguladı ve en az 2 çocuğu öldürdü.



Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 61 kadına şiddet uyguladı ve en az iki çocuğu öldürdü. Aralarında oğlan-kız çocuklarının olduğu en az 31 çocuğu istismar etti ve en az 14 kadını taciz etti. En az 60 kadın erkekler tarafından seks işçiliğine zorlandı.



Kasım 2020‘de en az 26 kadının ölümü - Uşak (1), Balıkesir (1), Aydın (1), Maraş(2), Sakarya (1), Kayseri (3), Hatay (1), Kastamonu (1), Antep (5), Samsun (2), İstanbul (1), Elazığ (1), Urfa (2), İzmir (1), Tekirdağ (1), Sivas (1), Karaman (1)-basına şüpheli olarak yansıdı.



Nevşehir’de bir erkek bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. İzmir ve İstanbul’da erkekler iki kadını “öldürmekle” tehdit etti. Afyon’da Meliha T.’nin öldürülmesi basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Bursa’da Z.Y. isimli kadın sevgilisi erkeğin cinsel saldırısından kurtulmak için meşru müdafaa hakkını kullandı.

2019 ve 2020 Erkek Şiddeti Çetelesi

Erkekler, 2019'un ilk on bir ayında en az 305 kadını öldürdü, 46 kadına tecavüz etti, 551 kadını seks işçiliğine zorladı, 204 kadını taciz etti, 247 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019'un ilk on bir ayında 556 kadına da şiddet uyguladı.



Erkekler, 2020'nin ilk on bir ayında en az 260 kadını öldürdü, 136 kadını taciz etti, 257 çocuğu istismar etti, 92 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 775 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 731 kadına şiddet uyguladı.





Cinayet

Erkekler, Kasım 2020'de en az 31 kadını öldürdü; Kasım 2019'da bu sayı 21’di. Erkekler, en az üç kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Kasım 2020'de erkeklerin öldürdüğü kadınlar:



Alev Seçen, Cemile Nur A., Cennet Tuğba Tokbaş, Çilem Kılıç, Elif Yakın, Emine P., Fatma Mavi, Gülizar Ö., Güllü D., Gülser Ç., Hafize Günakın, Hasret Yüksekkavas, Hayriye Z., Leyla Ö., Makbule Sarı, Melike K., Mislina Yılmaz, Nagihan K., Nefik. Ö, Nergüzel K., Neslihan Yılmaz, Nilay K., Nuran Altunay, Saadet Korkmaz, Seher Ö., Serap Çetiner, Serap Ö., Serpil Ş., Tülay Sivil, Yurdagül Ö., Zeliha Uysal



Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller:



Afyon (1), Aksaray (1), Ankara (2), Antalya (1), Antep (1), Bilecik (1), Bursa (1), Çorum (2), Denizli (1), Edirne (1), Eskişehir (1), İstanbul (2), İzmir (5), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Maraş (2), Mersin (4), Muğla (1), Ordu(1).

Ekim’de 14 kadını kocası/eski kocası, beş kadını sevgilisi/nişanlısı, dokuz kadını damadı, babası, oğlu, kardeşi gibi aile üyeleri, bir kadını iki hırsız, bir kadını arkadaşı öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Kadınları öldüren erkeklerden biri astsubaydı.



Erkeklerin 25 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, dört kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, bir kadını “kıskançlık”, bir kadını da “ekonomi bahanesi" ile öldürdü.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, dokuz kadını ormanlık alan, araba, sokak gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, 18 kadını ateşli silahlarla, yedi kadını bıçak, balta gibi kesici aletlerle, bir kadını da boğarak, bir kadını yakarak, bir kadını da darp öldürdü. Erkeklerin, üç kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti - Çocuğa şiddet

Erkekler Kasım’da iki çocuğu öldürdü. Bir çocuğu tanımadığı 5 erkek, bir çocuğu babası öldürdü.

Çanakkale’de bir çocuğun ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı.

Ankara’da bir çocuğun intiharı basına şüpheli olarak yansıdı. Bursa’da bir bebek beşiğinde ölü bulundu. Kayseri’de bir, Diyarbakır'da bir, Samsun’da bir çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı. Mersin’de bir baba 4 çocuğunu darp etti. Çorum’da bir baba kızını ateşli silahla yaraladı.

Cinsel Saldırı

Erkekler Kasım 2020’de en az 13 kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı dörttü.

Kadınlardan biri hamile olduğu anlaşılınca tecavüz ortaya çıktı, bir tecavüz sistematikti. Erkeklerin tecavüz ettiği iki kadın engelliydi. Bir kadın Özbek’ti.

Dokuz kadına tecavüz edenin kim olduğuna dair bilgi basına yansımadı. Bir kadına eski kocası, bir kadına imam, bir kadına işvereni, bir kadına da siyasi parti üyesi bir erkek tecavüz etti.

Erkekler beş kadına ev içinde, beş kadına, iş yeri, oku gibi ev dışı alanlarda tecavüz etti. Erkeklerin üç kadına nerede tecavüz ettiği basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller:



Elazığ (1), İstanbul (6), Konya (1), Muğla (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Zonguldak (1) Kadınlara tecavüz eden 16 fail vardı. Sadece 6 fail tutuklandı. 2 fail gözaltına alındı. 4 fail hakkında dava açıldı. Bir fail hakkında soruşturma başlatıldı. 3 failin hukuki süreci basına yansımadı.



Taciz

Kasım 2020’de erkekler en az 14 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 26’dı.

En az dört kadın kendilerini taciz eden sekiz erkeği tanımıyordu. Dört kadını iş arkadaşı iki erkek, bir kadını avukat, bir kadını öğretim üyesi, iki kadını da dizi oyuncusu taciz etti.

Erkekler, 12 kadını sözlü ve fiziki olarak, 2 kadını da karşısında mastürbasyon yaparak taciz etti. Erkekler, on kadını sokak, vapur gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkeklerin dört kadını nerede taciz ettiği basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Kasım 2020'de aralarında oğlanların da olduğu en az 31 çocuğa istismar etti. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 30’du.İstismardan biri çocuk hamile kaldığı için ortaya çıktı.

18 çocuk kendisini istismar eden 14 erkeği tanımıyordu, 5 çocuğu akrabası bir erkek, 4 çocuğu bir öğretmen, bir çocuğu babası, 3 çocuğu bir doktor istismar etti.

Erkekler, 10 çocuğu okul, sokak gibi ev dışı alanlarda, üç çocuğu evde, istismar etti. Erkeklerin 18 çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

Şiddet/ Yaralama

Erkekler, Kasım’da en az 61 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 54’di.

Erkeklerin şiddet uyguladığı altı kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler üç kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan biri “Türkiye vatandaşı değil”, bir başkası da Azerbaycanlıydı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller:

Adana (2), Afyon (1), Aksaray (2), Ankara (2), Antalya (3), Aydın (1), Edirne (12), Hatay (1), İstanbul (10), İzmir (1), Karabük (1), Karaman (1), Kayseri (1), Kilis (1), Kocaeli (2), Konya (1), Manisa (1), Mersin (1), Nevşehir (9), Ordu (1), Sakarya (1), Tekirdağ (3), Trabzon (1), Zonguldak (1), erkeklerin bir kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı.



En az 32 kadına kocası/eski kocası, on kadına sevgili/eski sevgilisi, 13 kadına tanımadığı 11 erkek, dört kadına baba/oğul gibi aile üyeleri, bir kadına hırsız, bir kadına da bar işletmecisi şiddet uyguladı.

Erkeklerin 51 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler dört kadına boşanmak istedi/ayrılmak istedi “bahanesi” ile şiddet uyguladı. Bir kadına “hamile kaldın”, bir kadına “motosiklete binmedin”, bir kadına “kahvaltı hazırlamadın” bahanesi ile şiddet uygulayan erkekler en az üç kadına da “kıskançlık” bahanesi ile şiddet uyguladı.

Erkekler, 45 kadını darp ederek, şiddet uyguladı. En az dokuz kadını kesici aletlerle, dört kadını ateşli silahlarla bir kadını da yakarak yaralayan erkekler, iki kadına dijital şiddet uyguladı.

Erkekler, 27 kadına ev içi, 22 kadına da otel, otopark, araç gibi ev dışı alanlarda şiddet uyguladı. Erkeklerin on kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı. Erkekler, iki kadına da dijital şiddet uyguladı.

Kadınlara şiddet uygulayan en az 59 fail vardı. Sadece altı fail tutuklandı.

En az 17 failin hukuki süreci basına “yasal işlem başlatıldı, soruşturma başlatıldı” diye yansıdı.

Dokuz failin hukuki süreci basına “aranıyor” diye yansıdı. İki fail intihar etti. 12 fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi. İki fail serbest bırakıldı. 11 failin hukuki süreci basına yansımadı.



Seks İşçiliğine Zorlama

Kasım’da erkekler, en az 60 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 66 idi. 27 Seks işçiliğine zorlanan kadınlardan 27’si Türkiye vatandaşı değildi.