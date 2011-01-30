Erkekler kadınlardan neden az yaşıyor?

T24 - Avrupa'da erkeklerin ortalama ömürlerinin kadınlarinkinden daha az olmasının ana nedeninin tütün tüketimi olduğu belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün ölüm oranlarına ilişkin verilerine göre, birçok ülkede, bu fark yüzde 60 oranında sigara tüketimiyle bağlantılı hastalıklardan kaynaklanıyor.

Tobacco Control adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, sigaradan sonra ikinci neden alkol tüketimi.

Daha önce bazı araştırmalarda, bu farkın kadınların daha sık doktora başvurmalarından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Yeni araştırma ise sigara tüketimine işaret ediyor.

Araştırmanın yapıldığı 30 Avrupa ülkesinde de kadınlar erkeklerden daha fazla yaşıyor. Ortalama yaşam beklentisinde kadınlarla erkekler arasındaki farkın en çok olduğu

ülke Ukrayna, en az olduğu ülke ise İzlanda.

İngiltere ve İzlanda erken ölümlerin en az görüldüğü ülkeler. Bu ülkelerde her yıl 100 bin kişiden 200'ü ortalamadan erken ölüyor. Ukrayna'da ise bu oran 100 binde 800.

Araştırmada bu ölümlerin yüzde 40 ile 60'ının sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

Araştırmanın İngiltere ayağına öncülük eden, İngiltere Tıbbi Araştırma Konseyi'nden Dr. Gerry McCartney, "Bu araştırma farkın söylendiği gibi kadınlarla erkeklerin biyolojik yapılarının değişik olmasından kaynaklanmadığını ortaya koyuyor" dedi.