İnsanlık kadar eski bir soru: “Erkekler kadınlardan ne ister?” Mükemmel bir vücut? Akıllara durgunluk veren bir zeka? Ya da girişimci bir ruh? Annelerine benzeyen kadınları mı tercih ediyorlar, yoksa onun tam zıddı bir kişilik mi ilgilerini çekiyor? Uzun boylu mu, kısa mı? Sarışın mı, esmer mi? Liste uzayıp gidiyor. Doğrusu bu konudaki “gerçeği” kimse tam olarak bilmiyor. Biz de küçük çaplı bir araştırma yaptık; bakın erkekler nasıl kadınlardan hoşlanıyor.



Bu 5 cümleyi asla kullanmayın!



“Bir şey söyleyeceğim, konuşmamız lazım”



Belli ki ciddi bir şeyden söz etmek istiyorsunuz. Ya ilişkinizde bir sorun var, ya da yapılması gereken angarya bir iş! Bu cümleden sonra karşınızdaki adamın “canım, söyle ne istedin?” demesini sakın beklemeyin. Bu görüşmeyi ertelemek için elinden geleni yapacak!



“Bak bakalım, ne değişiklik göreceksin?”



“Bakmak” ve“görmek” aynı şeyler değil, hiç şüphesiz. Ayrıntıları “fark etmek” konusunda bütün erkeklerin başarılı olacağını sanmayın. Sarı saçlarınızı siyaha boyatmak elbette fark edilmeyecek bir değişiklik değil. Ama gözünden kaçarsa da onu suçlamayın. Bu tür sorularınız kendisini zor duruma düşürüyor, dikkat edin!



“Eski sevgilim de böyle yapardı!”



İlişkide açılmaması gereken bir konu varsa, o da eski defterlerdir, unutmayın! Hiçbir erkek bir önceki rakibiyle kıyaslanmaktan hoşlanmaz. Bu cümleyi sarf ettiğinizde kopacak fırtınaya hazırlıklı olmanızda yarar var.



“Başım çok feci ağrıyor”



Bir erkeği dünya döndükçe çıldırtacak bir durum varsa, o da partnerinin başının ağrıması! Bunu duyan erkek bilir ki, o gece sevgilisinden hayır gelmez! İlişkiyi gerginleştirmemek için iyisi mi bir ağrı kesici alın ve ağrının geçmesini bekleyin. Geçmezse, başka bir bahane bulunur elbette!



“Ne düşünüyorsun?”



Hiçbir erkek iç dünyasını ele vermekten hoşlanmaz. Bu yüzden, birlikte attığınız her adım sonrasında “ne düşünüyorsun?”, “ne oldu?” gibi sorular yöneltmeniz, onu bunaltmaktan başka bir işe yaramaz!





Bir erkeğin itirafları!



Aşağıda okuyacaklarınız, genç bir erkeğin karısına “ilişkileri” üzerine yaptığı itirafların bir

özeti. Erkeklerin gerçekte ne istediğini öğrenmek istiyorsanız sonuna kadar okuyun..



1- “Aklından ne geçiriyorsun?” diye sorduğunda eğer “hiçbir şey” diyorsam, gerçekten hiçbir şey düşünmüyorum demektir!



2- Tuvalete girdiğinde banyonun kapısını kapamış olsaydın, daha çok memnun olurdum. Tamam, birbirimize karşı rahat ve samimi davranmamız iyi de bu kadar samimi olmak zorunda mıyız?



3- Arkadaşlarımın önünde her zaman inkâr edeceğim ama sinema kuyruğunda elimi sıkıca tutman çok hoşuma gidiyor.



4- Yalan söylediğinde anlayabiliyorum!



5- Asla “penis” ve “sevimli” kelimelerini aynı cümle içinde kullanma lütfen!



6- Salakça olsalar bile yaptığım esprilere gülmen hoşuma gidiyor



7- Eğer bana iltifat edeceksen, gözlerimi, gülüşümü ya da pazularımı sevdiğini söyle. Bir kas yığını olmaktan hiç şikayetim yok.



8- Cepli bir şeyler giysen ölür müsün? Bütün gece rujunu cebimde taşımak istemiyorum.



9- Çocuk istiyorum ama hayatımdaki en önemli şeyin olmasını istemiyorum.



10- Dürüst cevap vermemi istiyorsan, bana Scarlett Johanson’ı beğenip beğenmedimi sormaman gerekir.



11- Yataktayken adımı söylemeni çok seviyorum.



12- Bebeğimin doğum anını izleyebileceğimden emin değilim doğrusu.



13- Giderlerimizle ilgili problemleri günde en az 30 kez düşünüyorum. Bir de senin hatırlatmana gerek yok!



14- Birayı şişeyle içmen çok hoşuma gidiyor!



15- Arabada seninle beraber şarkı söylememi bekleme.



16- Arada attığın “Seni ıstiyorum” mesajların hoşuma gidiyor.



17- Kendine gülebilmen çok ilginç ve güzel. Bu aynı zamanda bana gülmediğini de gösteriyor.



18- Başka erkeklerin sana biraz sarkması hoşuma gidiyor. Ama biraz, daha fazla değil!



19- Kalçaların bu pantolonla gerçekten güzel görünüyor. Öyle olmasa söylemezdim.



20- Sana cevap vermemem seni dinlemediğim anlamına gelmez kesinlikle.



21- Porno seyretmem seks hayatımızdan sıkıldığım anlamına gelmiyor. Sadece diğer insanların hayatını biraz merak ediyorum o kadar.



22- Sana ödetmeyeceğimi bildiğin halde nadiren de olsa hesabı ödemek isteyişini seviyorum.



23- İş ayrılmaya gelince çoğumuz kabalaşabiliyoruz ama bazen bu da bir işe yaramıyor. O zaman bana bir iyilik yap ve sen bitir.

