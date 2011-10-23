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Yaşam

Erkekler kadınlardan daha komik

ABD’nin San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, erkeklerin kadınlardan daha komik olduğu ortaya konuldu.

23 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD’nin San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, erkeklerin kadınlardan daha komik olduğu ortaya konuldu.
 

Araştırmada 16 erkek ve 16 kadından, gösterilen karikatürler için eğlenceli ve komik başlıklar hazırlamaları istendi.


Daha sonra 34 erkek ve 47 kadından oluşan katılımcı grubu, hazırlanan başlıklarla birlikte karikatürleri puanladı.


Erkeklerin hazırladığı karikatür başlıkları kadınların hazırladıklarına göre daha komik bulundu.


Uzmanlara göre, toplumda komik olma rolünü erkekler üstleniyor, erkeklere göre daha adil davranabilen kadınlar ise genellikle esprilerini kendine saklamayı tercih ediyor.

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