Erkekler kadınlara göre daha hareketli

Kadınların, hem okul çağında hem yaşlılıkta erkeklerden daha az hareketli olduğu bildirildi.



İngiltere'de yapılan iki ayrı araştırmada, okul çağındaki çocuklarla 70 yaşın üzerindekiler incelendi ve erkeklerin kadınlardan daha hareketli olduğu gözlendi. Liverpool John Moores Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, kızların güç gerektiren faaliyetlere, erkek çocuklarından yüzde 6 daha az katıldığını ortaya koydu.



Kızlar sosyallik derdinde



Araştırmada okullarda oyunlara katılan öğrenciler izlendi. Kızların, gruplar halinde, sözlü oyunlara zaman harcama, sosyalleşme eğiliminde olduğu, erkek çocuklarının büyük gruplar halinde, futbol gibi fiziksel açıdan hareket gerektiren oyunlar oynadığı görüldü. Araştırma, 70 yaş üstü erkek ve kadınlarda aktivite seviyelerinin düşük olduğunu, erkeklerin de kadınlardan hareketli olduğunu ortaya koydu.

