Erkekler kadına dayağı 'hak' olarak görüyor

Uludağ Üniversitesi (UÜ) öğretim üyelerince yapılan bir araştırma, erkeklerin yüzde 29'unun, evlilik hayatları boyunca eşlerine en az bir kez dayak attıklarını ortaya koydu.



Araştırmada, eşlerini döven erkeklerin yüzde 17.9'unun, bunu kendileri için bir "Hak" olarak gördükleri de tespit edildi.



UÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Bilgel başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Alis Özçakır, Doç. Dr. Nuran Bayram, Dr. Nilüfer Ergin ve Dr. Kerem Selimoğlu tarafından, "Eş dayağı konusunda Türk erkeklerinin tutumlarını" belirlemek amacıyla yapılan araştırma kapsamında, bin 150 evli erkekle yüz yüze görüşülerek, anket formları dolduruldu.



Erkeklerin eşlerine dayak atma konusundaki tutumlarını ve bu tutuma etki eden etmenleri incelemek için yapılan çalışmaya katılanların yüzde 29'unun, evlilik hayatları boyunca eşlerine en az bir kez dayak attıkları belirlenirken, erkeklerin yüzde 17.9'u eşlerini dövmenin kendileri için bir "Hak" olduğunu ifade etti.



Çocukken dayak yiyen erkekler, eşlerini daha çok dövüyor



Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 42.7'sinin çocukluk yıllarında dayak yedikleri anlaşılırken, o dönemde fiziksel şiddete maruz kalan erkeklerin, şiddetle karşı karşıya kalmamış hemcinslerine göre eşlerini daha fazla dövdükleri belirlendi.



Hiç eğitim görmemiş kadınların, yüksek eğitim almış kadınlara göre daha fazla eş dayağına maruz kaldıklarını ortaya koyan araştırmada, ailedeki çocuk sayısı arttıkça kadının eş dayağına maruz kalma riskinin de aynı oranda yükseldiği, ayrıca kocanın alkol kullanması durumunda kadının dayakla karşılaşma ihtimalinin daha yükseğe çıktığı anlaşıldı.



Araştırmaya katılan erkekler, "Parasal", "Çocuklar" ve "İki tarafın aileleri"ni en çok tartışmaya yol açan faktörler olarak sıralarken, katılımcıların yüzde 67.3'ü bu tartışmaların uzlaşmayla, yüzde 13.9'u kendi kararları doğrultusunda, yüzde 8.8'i daha büyük tartışma ve çekişmeyle sonuçlandığını ifade ederken, yüzde 1.3'ü ise tartışmanın ardından eşini dövdüğünü belirtti.



Evli her üç kadından biri dayak yiyor



Prof. Dr. Nazan Bilgel, erkeklerin eşlerini dövmelerinin önüne geçebilmek için mutlaka acil tedbirler alınması gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Bilgel, şöyle konuştu:



"Bunlar, tüm kız çocuklarının örgün eğitim içinde yer almalarının sağlanması, alkol bağımlıları için tedavi ve destek merkezlerinin kurulmasıdır. Alkol bağımlıları için tedavi ve destek merkezlerinin kurulması şart. Çünkü araştırmaya katılan erkeklerin beyanlarına göre, kendilerinin alkol kullanması tartışmalara neden olmakta ve bu tartışmalar erkeğin eşine dayak atmasıyla sonuçlanmaktadır. Ailede çocuğa yönelik fiziksel şiddeti önleyecek tedbirlerin alınması lazım, çünkü eşlerine dayak attıklarını söyleyen erkeklerin çoğu kendi çocukluklarında fiziksel şiddete maruz kalmışlar, yani dayak yemişlerdir. Şiddet, öğrenilen bir davranıştır ve bu öğrenme olayını ortadan kaldırabilmek için çocuklara yönelik şiddet yok edilmelidir.



Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Bursa'da yaşayan evli her 3 kadından 1'i eşleri tarafından dövülmektedir. Yaklaşık olarak evli her 5 erkekten 1'i eşlerine dayak atmanın kendilerine verilmiş bir hak olduğunu beyan etmektedir. Çocukluğunda dayak yemiş olan her 3 erkekten biri eşini dövdüğünü belirtirken, çocukluğunda dayak yememiş olan erkeklerde bu oran azalmaktadır."



