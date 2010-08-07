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Yaşam

ERKEKLER KADIN DAYANIŞMA MERKEZİNE SIĞINDI İZMİR (A.A)

07 Ağustos 2010 15:32

-ERKEKLER KADIN DAYANIŞMA MERKEZİNE SIĞINDI İZMİR (A.A) - 08.07.2010 - İzmir'deki Ayla Ökmen Semt Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi'ne yılın ilk 6 ayında 15 erkek başvurarak, genellikle eşlerinin ilgisizliği ve aile içi şiddetten şikayetçi oldu. Kemeraltı'nda Arap Fırını Sokağı'ndaki Ayla Ökmen Semt Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi'nden erkekler de faydalanmaya başladı. Boşanma, sınav kaygısıyla baş edebilme, ergenlik dönemi sorunları, ekonomik, cinsel, psikolojik, fiziksel şiddet gibi konularda danışmanlık hizmeti veren merkeze, 2010 yılının ilk 6 ayında 114 kadının yanı sıra 15 erkek başvuruda bulundu. -''KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK''- Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, hizmete açtıkları danışma merkezinin genellikle kadınların sosyal problemlerini çözmeye yönelik projeler geliştirdiğini, benzer sorunlar yaşayan erkeklerin de merkezden hizmet almaya başladıklarını söyledi.  Merkezin ana amacının kadınlara yönelik destek ve çözüm üretmek olduğunu kaydeden Tartan, ''Ancak kapılarımız kadın erkek demeden tüm vatandaşlara açık'' dedi.

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