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Yaşam

Erkekler için ‘tecavüz kriz merkezi’ açıldı

Merkez, tecavüze ve tacize uğrayan erkeklere 24 saat boyunca hizmet verecek

22 Kasım 2016 23:48

Erkeklere karşı işlenen taciz ve tecavüzün artış gösterdiği İsveç’te, dünyanın ilk erkekler için taciz ve tecavüz kriz merkezi açıldı. 

Gzone’da yer alan habere göre, Stokholm’de açılan Södersjukhuset Hastanesi, ülkede son yıllarda artış gösteren erkeklere karşı cinsel istismarın yol açtığı psikolojik travmalarla mücadele etmeyi hedefliyor.

Taciz ve tecavüze uğrayan erkeklere 24 saat veren hizmet veren hastane, hem çocuklara, hem de yetişkin erkeklere özel psikolojik tedavi çözümleri sunuyor.

Ülkede erkeklere karşı işlenen cinsel istismara karşı mücadele eden 1in6 isimli organizasyonun çabaları sonucu açılan hastanenin tanıtımı için, organizasyon yetkilisi Peter Pollard özel bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Erkek çocuklar kadar yetişkin erkeklerin de cinsel istismara uğradığını ve bu istismarın çoğunluğunun kadınlar tarafından gerçekleştiğini söyleyen Pollard, ”Erkeklerin cinsel istismar sonrasında gösterdikleri tepkiler alışılmışın dışında. Çoğunlukla yaşadıkları travma sonrasında içlerine kapanıyor ve sessizliğe gömülüyorlar. Ne mutlu ki artık sadece bu konuda uzmanlaşmış bir hastanemiz var. Artık cinsel istismara uğrayan erkeklerin yaşadıkları travmayla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalmayacak oluşları oldukça mutluluk verici” açıklamasını yaptı.

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