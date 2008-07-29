Erkekler için kadın cinselliği kılavuzu

Bir kadını sekse yönelten veya seksten soğutan sebepler üzerine kaç erkek kafa yormuştur acaba? Yakışıklı, bakımlı, baştan çıkarıcı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama bu, kadınları her zaman etkilemez. Öyle ki bir erkeğin hijyen konusundaki ufak bir ihmali bile kadını cinsellikten soğutabilir.



Kadında cinsel istek bozukluğu



Cinsel istek bozukluğu, uyarılma bozukluğu ile birlikte kadınlarda en çok görülen cinsel sorunların başında geliyor. Tanı; aralıksız ve tekrarlayan bir biçimde cinsel eylem için cinsel fantezi ve arzunun olmaması veya zayıf olması durumunda konabiliyor. Sevişme isteğindeki azlığın yanısıra bu kadınlarda cinsel hayaller kurmak, cinsel konularla ilgilenmek, erotik uyaranları izlemek gibi bir istek de ya hiç yok ya da çok seyre oluyor. Herhangi bir cinsel etkinliği başlatmak ya da eşinin başlattığı cinsel etkinliğe katılım konusunda isteksiz ya da az istekli oluyorlar. Sevişme ya da mastürbasyon sırasında ıslanma, göğüslerin dikleşmesi gibi cinsel uyarılma belirtileri ya zayıf oluyor ya da hiç gerçekleşmiyor. Ayrıca cinsel haz da almıyorlar. Çoğunlukla orgazm da olmuyorlar. Bazen tıbbi hastalıklara, hormonal bozukluklara ya da bir ilaç kullanımına (özellikle depresyon ilaçları) bağlı gelişse de nedeni çoğunlukla psikolojik olarak değerlendiriliyor. Psikolojik nedenler; katı dini ve ahlaki inançlar, kişilik sorunları, cinsel kimlik veya yönelim sorunları, cinsel fobiler veya kaçınmalar, maskelenmiş parafililer (cinsel davranış sapmaları), gebelik korkusu, psikiyatrik rahatsızlıklar, stres ve üzüntü kaynağı olan yaşam olayları, yaşla veya çekicilikle ilgili endişeler, yakınlık sorunları gibi daha çok kadına ait sorunlar olabileceği gibi eşin özellikleri ve tutumları ile de bağlantılı olabiliyor.



Partneriniz cinselliğinizi etkiliyor



Erkeğin bazı tavır ve davranışları veya içinde bulunulan mevcut durum da kadınlarda cinselliği etkileyebilir. İşte kadınları cinsel ilişkiye yönelten ya da soğutan durumlar...



Çekici bir eş



Kadınlar genellikle aksini iddia etmek eğiliminde olsalar da, partnerlerinin fiziksel özeliklerinden etkilenirler. Mesela, yakışıklı, bakımlı, fazla kilolu ya da çok zayıf olmayan, teni düzgün, güzel kokan bir erkek kadının cinsel isteğini arttırabileceği gibi; çok kilolu, çok zayıf, güzel kokmayan, temizliğine dikkat etmeyen, hijyeni bozuk bir erkek cinsel isteği azaltabilir.



Cinsel fanteziye uygun eş



Erkeklerde olduğu gibi, kadınların da daha çok beğenip arzuladıkları ya da beğenmedikleri tipler söz konusudur. Bu, bazı kadınlar için iri yarı ya da narin olmayı gerektirir. Bazı kadınlara ise bazı meslek grubuna ait erkekler ya da kişilik özellikleri çekici gelebilir. İnsanlar sevişirken partnerlerinin davranış biçimleri hakkında da beklenti geliştirirler. Daha sert sevişen erkeği isteyen kadınlar olabileceği gibi, daha yumuşak sevişen erkeği isteyen kadınlar da olabilir. Velhasıl, kadının kendi arzu ettiği ve hayal ettiği şeylerle partnerinin özellikleri ve davranışları ne kadar uyumluysa, sevişme isteği de o kadar fazla olur; ne kadar uyumsuzsa o kadar az olur.



Baştan çıkarıcı bir eş



Eşini cinsellik açısından uyaramayan, bu konuda fazla aktif olmayan ya da bunun yollarını bilmeyen erkek istek azaltıcı olabilir. Ayrıca kadınların cinsel ilişki öncesi duygusal yakınlığa, sevildiklerini ve arzulandıklarını hissetmeye daha fazla ihtiyaçları vardır. Eşine, sevgisini ve ona duyduğu arzuyu incelikli yollarla gösterebilen ve onu uyarabilen erkek, kadının cinsel isteğini arttırır.



Yanıt verici bir eş



Kadınlar genellikle, cinsel isteklerini belli etmekten çekinirler ya da bunu daha üstü kapalı bir şekilde dolaylı yollardan gösterirler. Kadının yakınlaşma ve sevişme isteğini anlamayan ya da yakınlaşmalarına yanıt vermeyen bir erkek kadını hayal kırıklığına uğratarak cinsel isteğini engelleyebilir. Sadece sevişme öncesinde değil, sevişme sırasında da kadının beklentilerine uygun şekilde yanıt veren erkek kadının cinsel isteğini arttırır.



Uygun bir ortam



Anne babaları ya da yakınlarıyla birlikte yaşayan, çocuklarıyla aynı odayı paylaşan çiftler, görülme ve duyulma endişesiyle rahat davranamazlar. Sevişme; huzurlu, rahat, özgür ve dış uyaranlara kapalı bir ortamda daha rahat yaşanır. Görülme, duyulma ve yakalanma endişesi, cinsel isteği azaltır. Ayrıca, birlikte olunan odanın düzenli, temiz olup olmaması; ışık, müzik, koku gibi ek uyarıcılar da cinsel isteği olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.



Cinsel fanteziler



Fanteziler, cinsel arzuların kılavuzudur. Ancak bazen travmatik ya da nahoş deneyimleri bulunan kişilerde olumsuz fanteziler de söz konusu olabilir. Özellikle tekrarlayan doyumsuz ilişkileri olan kişilerde ya da cinsel ilişki sırasında ağrısı olan kişilerde kötü bir sevişme olacağına, canlarının yanacağına dair fanteziler söz konusu olabilir. Bunlar da cinsel isteği büyük ölçüde azaltırlar.



Aşk



Bilinen tek gerçek afrodizyak, aşktır. Aşk, hem duygusal hem de fiziksel yakınlık kurma, birlikte olma ve sevişme arzusunu ciddi şekilde arttırır. Eş dışında birine duyulan ilgi ya da aşk, eşe yönelik cinsel isteği de tamamen ortadan kaldırabilir.



Yenilik ve yeni teknikler



Bir çok çift uzun süreli birliktelikleri sürecinde sevişmelerini belli günlerde, nerdeyse aynı sırayla aynı şeyleri yapacak kadar monotonlaştırırlar. Bu tekrarlayan cinsel ilişkiler doyumlu olmadığında istek de azalır. Buna karşın, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, yeni, ilginç şeyler denemek cinsel isteği arttırır.



Yeterli cinsel uyarı



Cinsel istek bozukluğu gösteren kadınların önemli bir bölümünün eşleri, kadını nasıl doyuracaklarıyla fazla ilgilenmemiş olan erkeklerdir. Erkeklerde cinsel doyum ve boşalma arzusu onları daha hızlı sevişmeye ve cinsel birleşme öncesi oyunlara daha az vakit ayırmaya sevk eder. Kadınlar cinsellik için uyarılmaya ve erkeklere göre uyarılmak için daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Eşini yeterli derecede uyarmadan cinsel birleşme kuran erkek, zamanla kadındaki cinsel isteği azaltabilir.



Kızgın ve düşmanca tavırlar



Daha önce de belirtildiği gibi kadınların sevildiklerini, değer verildiklerini ve arzulandıklarını görme ve hissetme ihtiyaçları vardır. Aşağılayan, kötü davranan, saygı duymayan, kızgın ve düşmanca tavırları olan bir erkek kadının cinsel isteğini azaltır.



Huzurlu bir birliktelik



Hayatın çeşitli alanlarına ilişkin huzursuzluklar, gerginlikler ya da çiftin ilişkisindeki kızgınlıklar, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları yakınlık kurma ve birlikte olma isteğini azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir. Çiftlerin ilişkisinde önemli bir sorun olmasa dahi, ekonomik zorluklar, hastalıklar, üzüntü ve yas doğurabilecek olaylar, depresyon ya da anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıklar cinsel isteği azaltabilir.

