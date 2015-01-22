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Yaşam

Erkekler için en tehlikeli seks pozisyonu

Uzmanlar, penis kırığı vakalarının çok nadir görülen vakalar olduğunu ancak herhangi bir problem yaşandığı anda derhal profesyonel tıbbi yardım almaları gerektiğini söylüyor

22 Ocak 2015 18:34

Advances in Urology adlı dergide yayınlanan bilimsel makalede kadının üstte erkeğin altta olduğu seks pozisyonunun erkeklerde en fazla sakatlanmaya neden olabilecek pozisyon olduğu belirtildi.

13 yıllık araştırmalar sonucu 44 şüpheli penis kırığı vakası araştırıldı. 44 vakanın 42’sinin nedeninin kadının erkeğin üzerinde olduğu pozisyondan kaynaklandığı ortaya çıktı. 42 vakanın 28’i heteroseksüel ilişki yaşayan erkeklerde, görüldü.

Uzmanlar, penis kırığı vakalarının çok nadir görülen vakalar olduğunu ancak herhangi bir problem yaşandığı anda derhal profesyonel tıbbi yardım almaları gerektiğini söylüyor.

 

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