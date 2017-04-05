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Sağlık

Erkekler için doğum kontrol iğnesi

Doğum kontrolü iğnesi, 13 yıl denendikten sonra izin aşamasına geldi

05 Nisan 2017 20:03

Hindistan’da erkekler için geliştirilen doğum kontrol jeli, insanlar üzerinde 13 yıl denendikten sonra izin aşamasına geldi.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafından geliştirilen yöntemle, testiste sperm taşıyan damarlara, erimiş çikolata yoğunluğundaki bir jel şırınga ediliyor.

BBC'nin haberine göre, pozitif yüklü bu jel, negatif yüklü sperm üzerinde tampon görevi görüyor, spermlerin baş ve kuyruklarını bozarak dölleme yeteneğini ortadan kaldırıyor. Yıllarca etkili olan bu jel istenmesi halinde testise yapılan ikinci bir iğneyle etkisizleştiriliyor ve spermler yeniden normal olarak penise ulaşıyor.

Risug adı verilen ve bilinen hiçbir yan etkisi olmayan jelin iki yıl içinde piyasaya çıkması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2015’te yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde, doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor. Başka bir ifadeyle çiftler arasında sorumluluğu daha çok kadınlar üstleniyor.

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