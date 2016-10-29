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Sağlık

Erkekler için doğum kontrol aşısı

Aşının yan etkileri ortadan kaldırılırsa kadınların ve erkeklerin, doğum kontrolünde eşit sorumluluk üstlenebileceği belirtiliyor

29 Ekim 2016 02:42

Erkekler için geliştirilen doğum kontrol aşısı, kadınların kullandığı haplar kadar etkili olduğunu İngiltere'de yapılan bir araştırma ortaya koydu. Uzmanlar, aşının yan etkilerinin ortadan kaldırılması durumunda kadınların ve erkeklerin doğum kontrolünde eşit sorumluluk üstlenebileceğini söylüyor.

NTV’de yer alan habere göre, Erkekler için geliştirilen doğum kontrol aşısı progesteron ve testosteron hormonlarının bileşiminden oluşuyor. 

İngiltere'de geliştirilen aşı, 350 erkek üzerinde denendi. 

Hormon enjekte edilen erkeklerin sperm seviyesinin büyük ölçüde düştüğü, üreme sisteminin askıya alındığı gözlendi. 

Aşı uzun süre kullanıldığında istenmeyen gebelikleri yüzde 96 oranında engellendiği ortaya çıktı. 

Bu oran, prezervatifin sağladığı korumanın üzerinde. Aşı, en az kadınların kullandığı doğum kontrol hapları kadar etkili.

Eşit sorumluluk

Aşı, doğum kontrolü sağlamada başarılı ancak deneye katılan erkeklerde depresyon, akne ve cinsel isteksizlik gibi yan etkiler görüldü. 

Bu nedenle deney planlanandan erken sonlandırıldı. Ancak uzmanlar hormon dozlarının ayarlanmasıyla yan etkilerin aşılabileceğini belirtiyor. 

Deneye katılan erkeklerin dörtte üçü, aşıyı kullanmaya devam etmek istediğini söyledi. 

Aşının yan etkileri ortadan kaldırılırsa kadınların ve erkeklerin, doğum kontrolünde eşit sorumluluk üstlenebileceği belirtiliyor.

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