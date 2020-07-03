Erkekler haziran ayında en az 21 kadını öldürdü

Erkekler, Haziran 2020'de en az 21 kadını öldürdü, 7 kadına tecavüz etti. Erkekler haziranda en az 61 kadına şiddet uyguladı, en az üç çocuğu öldürdü. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 46 çocuğu istismar eden erkekler, en az 13 kadını taciz etti. Erkekler 93 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre haziranda en az 31 kadının ölümü (Burdur, Mardin 5, Mersin, Diyarbakır 2, Ankara 2, Samsun, Bursa, Denizli, Maraş, Adıyaman, Balıkesir 2, Aydın, Zonguldak, Antep, Kayseri, Ağrı, Burdur, Bayburt, Düzce, Nevşehir, Samsun, Urfa, Giresun) basına şüpheli olarak yansıdı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi talimatı: Gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın

Haziran 2020’de Diyarbakır’da bir kadının ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Adana'da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı.

Erkekler, İstanbul’da bir kadını öldürmeye teşebbüs etti, üç kadını da öldürmekle tehdit etti.

Ayrıca, İstanbul ve Mersin'de LGBTİ+'lara cinsiyetçi saldırılar gerçekleştiren erkekler, en az üç LGBTİ+'yı da yaraladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu devlet yöneticileri LGBTİ+'lara yönelik cinsiyetçi, ayrımcı sözler sarf etti, hedef gösterdi.

2019-2020 Erkek Şiddeti

2019'un ilk altı ayında erkekler, en az 160 kadını öldürmüş, 104 kadını taciz etmiş, 120 çocuğu istismar etmiş ve 21 kadına da tecavüz etmişti. Basına yansıyan verilere göre erkekler, 2019 ilk beş ayında 220 kadını yaralamış ve en az 229 kadını da seks işçiliğine zorlamıştı.

2020'nin ilk altı ayında erkekler, 123 kadını öldürdü, 61 kadını taciz etti, 134 çocuğu istismar etti, 31 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 444 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 291 kadına şiddet uyguladı.