Erkekler hastalanınca en çok annelerine danışıyor

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'nın bir ürünü için yaptırdığı pazar araştırması, Türk erkeklerinin hastalanınca en çok annelerine danıştıklarını ortaya koydu.



Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üşütmenin belirtileri ilk ortaya çıktığı anda kullanıldığında yatağa düşmeyi engelleyen ürün için yaptırılan pazar araştırmasında, soğuk algınlığı durumunda kadın ve erkeklerin neler yaptığı irdelendi.



Araştırmaya göre, erkekler üşüttüklerinde ilk çareyi annelerinde arıyor, mümkün olduğunca ilaç kullanmayıp rahatsızlığı geçirecek kolay yöntemler bulmaya çalışıyor.



Erkeklerin hastalık sırasında doktora danışma eğilimi de kadınlara oranla daha düşük. Ayrıca, araştırmaya göre kadınlar erkeklere oranla hastalıkla ilgili aileye ve tanıdığa danışmak yerine kendileri karar vermeyi tercih ediyor.



Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu da kadın ve erkeklerin soğuk algınlığına yakalanmadan önce ve yakalandıktan sonra çareyi portakal, greyfurt, limon gibi doğal ürünlerde aradığını göstermesi oldu.



Ancak kadınlarda bu oran daha yüksek, erkeklerse doğal çözümlere pek fazla rağbet etmiyor.



Araştırmaya göre erkekler soğuk algınlığı rahatsızlığını kadınlara göre daha çok abartıyor.



Kadınların yüzde 75'i, erkeklerin ise yüzde 37'si diğer cinsin hastalığı kendilerinden daha fazla abarttığını düşünüyor.



Araştırmadan çıkan bir başka ilginç sonuç ise erkeklerin kadınlara göre soğuk algınlığı sırasında kendilerini daha fazla asabi-gergin hissettiklerini söylemesi oldu.



Soğuk algınlığı sırasında hem kadınlar, hem de erkekler günlük aktivitelerine ara veriyor.

