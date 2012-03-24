



T24 - Dünyanın en popüler dergilerinden biri Nisan sayısı için 500 Amerikalı erkeğe seks hayatlarıyla ilgili sorular yöneltti. Çıkan sonuçlar tüm dünyadaki erkeklerin seks hayatlarına dair ipuçları barındırıyor.

“Esquire” dergisinin anketine göre erkekler günde 19 kez seks yapmayı düşünüyor.

Ankete katılan erkeklerin yarısından fazlası haftada 3 kez partnerleriyle beraber olduğunu belirtti.

Çalışmaya katılan erkeklerin birçoğu tanımadıkları kişilerle beraber olmuyor.

Uzun süreli ilişki yaşayan erkeklerin %34’ü partnerlerini en az 1 kez aldattıklarını itiraf etti. Erkeklerin %58’i ise “hayat boyu birliktelik” kavramına sıkı sıkıya bağlı olduklarını kaydetti.

Çalışmaya katılan erkeklerin %62’si hayatları boyunca 10 kişiyle seks yaptığını söylerken %22’si ise 20 ve üzeri kadınla beraber olduğunu belirtti.

Erkeklerin %20’si asla porno film izlemediklerini söylerken. “Haftada bir” diyenlerin sayısı %27.

Erkeklerin %26’sı çıplak fotoğraflarını partnerlerine gönderdiğini itiraf etti.