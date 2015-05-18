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Yaşam

Erkekler gülen kadınları mı, güldüren kadınları mı çekici buluyor?

'Kadınlar, kendilerini güldüren erkekleri sever' önermesi erkekler için de geçerli mi?

18 Mayıs 2015 14:21

ABD’deki Miami Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma erkeklerin komik kadınlara kıyasla onların yaptığı şakalara gülen kadınları daha çekici bulduğunu ortaya çıkarttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 80 kadın ve erkeğin mizah anlayışı ve çekicilik konusunda sorulara tabi tutulduğu araştırmada kadınların “karşılarındaki erkeği güldürmeyi çok önemsemediği” ancak kendilerini güldüren erkekleri genellikle daha çekici bulduğu da tespit edildi.Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Liana Hone, kadınların “insanları güldürebilen erkeklerin komik olmayan erkeklerden daha zeki olduğuna inandığını”  ve bu nedenle komik erkeklere ilgi duyduğunu söyledi. Konu ile ilgili İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan araştırmacı bu durumun erkeklerin kadınları etkilemek için komik olmaya çalışmasına ve kendilerini komik bulan kadınlara daha çok ilgi duymasına neden olduğunu söyledi.

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