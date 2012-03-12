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Yaşam

Erkekler ev işi yapmıyor

İngiltere’de halk arasındaki yaygın davranış biçimlerini belirleyen “Davranış Enstitüsü”nün gerçekleştirdiği araştırmada çiftlerin ev işleriyle ilgili görev dağılımının detayları ortaya çıktı

12 Mart 2012 12:52

 

T24 - İngiltere’de yapılan araştırmada ev işlerini hala kadınların üstlendiği belirlendi. Evle ilgilenen erkeklerin oranı sadece 10’da 1.
 
İngiltere’de halk arasındaki yaygın davranış biçimlerini belirleyen “Davranış Enstitüsü”nün gerçekleştirdiği araştırmada çiftlerin ev işleriyle ilgili görev dağılımının detayları ortaya çıktı. Buna göre modern erkeklerin sadece 10’da 1’i eşlerinde ev işlerinde yardımcı oluyor.

Araştırmacılar erkeklerin geçmişteki hemcinsleri gibi ev işlerinde fazla rol sahibi olmadığını belirtirken kalıp davranış biçimlerinde az da olsa bir değişim kaydettiklerini söyledi.

Çalışmaya katılan kadınların yarısı haftada en az 13 saatlerini ev işlerine ayırdıklarını belirtti.

1950’ler ile 1970’lerde doğan kadınlar evde çamaşır ve ütü işlerinin kendilerine kaldığını söyledi.

Araştırmayı yürüten uzmanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de erkeklerle kadınların ev işlerini eşit olarak paylaşmadığını kaydetti.  Enstitü Başkanı Nick Pearce konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ev işlerinin yükünü hala kadınlar üstleniyor. Para kazanan kadın ev işleriyle ilgili eşiyle daha rahat pazarlık yapabiliyor.”

 

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