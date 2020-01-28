Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!

Cinsellik hakkında son dönemde yapılan çalışmalar, erkekler için en tehlikeli üç cinsel pozisyonun ne olduğunu ve bunların nasıl sorunlara yol açabileceğini buldu.

Penislerini kıran 90 erkek hasta üzerinde yapılan araştırmada, şiddetli bir cinsel beraberlik yaşarken penis bir kadının pelvik kemiğine çarparak dahi kırılabiliyor.

Penise aşını kuvvette bulunmamak gerekiyor

Posta.com.tr'nin haberine göre; mastürbasyon yaparken bile ani bir hareket sonucu meydana gelebilen ve "genellikle hemen fark edilebilen” penis kırığının en belirleyici semptomlarından birisi çatlama sesidir. Bu, “doku yırtılması” anlamına gelir.

Cinsel hazzı korumak ve ereksiyon halindeki organa nazik davranarak gerçekleşebilecek sorunları önceden önlemek için, ilk olarak penise aşırı kuvvette bulunmamak gerekiyor.

En tehlikeli pozisyonlar

Misyoner tüm pozisyonlar arasında en az ilgi çekici ve maceracı olarak kabul edilmesine rağmen, listede en tehlikeli ikinci pozisyon görünüyor.

Araştırmacılar, 18 ila 66 yaş arasındaki tam 90 hastayı inceledi ve penislerini nasıl kırdıklarına bağlı olarak kategorilere ayırdı:

1) Mastürbasyon veya penis manipülasyonu

2) Misyoner pozisyonu

3) Doggy stili konumu

4) Kadının üstte olduğu durum

5) Sağlam kuvvet travması

6) Kırık penis üzerinde devam eden cinsel birliktelik

Uluslararası İktidarsızlık Araştırmaları Dergisi’nde bu ay itibariyle yayınlanan bulgular, vakaların %76.5'inde yer alan cinsel travmanın kırılmada ana faktör olduğunu ortaya koydu.