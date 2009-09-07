Erkekler de yağ aldırır

Bursa'daki özel bir hastanede görevli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Bozkurt, estetik ameliyatların artık kadınların tekelinden çıktığını, çok sayıda erkeğin de vücutlarından memnun olmadıkları yerleri estetik ameliyatlarla düzelttirdiklerini söyledi.



Erkekler arasında en yaygın estetik işlem olarak burun ameliyatlarının (rinoplasti) ardından yağ aldırmanın (liposuction) geldiğini belirten Bozkurt, erkeklere yapılan liposuction işleminin kadınlarınkinden biraz daha farklı olduğuna değindi. Bozkurt, şu bilgileri verdi: “Erkeklerin yağlanma bölgeleri sadece göbek deliği etrafı, karın ve her iki yanda bel bölgesiyle sınırlıdır. Bu yağların altında, en zayıf erkekte bile hatırı sayılır bir karın kası kütlesi vardır. Dolayısıyla bu ameliyatta amaç göbek bölgesindeki yağların mümkün olan en çoğunu almaktır. Kadınlarda bütün yağları almak çok erkeksi ve kaslı bir görüntü yaratabileceği için genellikle daha az yağ alınıyor.”





Bozkurt, erkek derisinin kendini toparlama yeteneğinin kadınlara göre daha iyi olduğuna dikkati çekerek, “Erkek derisinin kendini toparlama yeteneği de çok iyi olduğu için bu hastaların bel simitlerini liposuction yöntemiyle tamamen ortadan kaldırmak mümkündür” dedi.

Erkeklerde, kilo almayla birlikte meme bölgesinde de büyüme veya sarkma meydana geldiğini belirterek, meme büyümesinin nedeninin yağlanma olması durumunda, bu bozukluğun liposuction işlemiyle düzeltilebildiğini vurguladı.



Bozkurt, ayrıca bölgesel incelme ve meme operasyonlarının yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü ifade ederek, liposuction ameliyatlarını tercih edenlerin yüzde 10'unu erkeklerin oluşturduğunu, bunun her geçen yıl arttığını bildirdi.



Mucize değil!



Bu ameliyatlarla ilgili pek çok yanlış bilginin bulunduğunu anlatan Bozkurt, şunları belirtti:

“Bu ameliyat ne ölüm riskleri içeren bir çılgınlık ne de sizi bütün yağlarınızdan arındırabilecek bir mucizedir.



Yağ alma ameliyatı hakkında en fazla yanlış bilginin dolaştığı ameliyattır. Bu ameliyatın insanları öldürdüğüne, sağ kalanlarda da yağ almaya bağlı olarak birçok deformite kaldığına dair ciddi bir kanı var. Normal şartlarda yağ alınan bölgelerde çöküklükler olmaması gerek. Oluşan çöküklükler tamamen teknik hatadır.



Ameliyattan sonra o bölgenin hiç ameliyat olmamış kadar düz olması gerekiyor. Liposuction sonrasında daha az şişmanlarsınız ve yağ dağılımınız bozulmaz. Eğer doktorunuzun bu konuda bir eğitimi ve tecrübesi varsa ciddi bir komplikasyon ortaya çıkması gerçekten çok küçük bir olasılıktır.”





