Erkekler de kaş ektiriyor

Saç ekiminden sonra şimdi yeni moda kaş ekimi. Ebru Şallı'nın kaş ektirdiği iddialarıyla gündeme gelen ilginç operasyona sadece bayanlar değil erkekler de rağbet gösteriyor!



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Aytuğlu Haberturk’e kaş ekimiyle ilgili açıklama yaptı.



Bu yöntemle elde edilen sonuç doğal mıdır?



Kişinin nasıl bir kaş istediği çok önemlidir nasıl ki herkesin saçı, kaşı birbirinden farklılık arz ediyor. Buna bağlı olarak ekilecek kaşın kalınlığı, inceliği kişinin daha önceki kaşına ve saç yapısına uygun olmalı. Çok sık ve gür bir saça sahip olan bir kişiye seyrek ya da çok ince bir kaş modeli uygun olmayacağı gibi saçları seyrek olan birine de sık ve kalın bir kaş uygun olmaz. Bu nedenden dolayıdır ki kişi kaş ekiminden önce doktoruna nasıl bir kaş istediğini ve doktorunun da kendisine nasıl bir kaş modelinin, kaş kalınlığı, kaş çizgisi, yüz hatları uygun olabileceğini ayrıntılı bir şekilde tespit edilmelidir ki kaşlar çıktıktan sonra hayal kırıklığı yaşanmasın ve kişinin istediği gibi doğal estetik bir görüntü ortaya çıksın.



Sürecin tamamlanması 5-6 ayı buluyor



Kaş naklinin sonuçları ne zaman görülmeye başlanır?



Kaş ekiminden 3 hafta sonra kaşa nakledilen saç telleri dökülür, sanki hiç kaş ekimi yapılmamış gibi bir görüntü oluşturabilir. Bu dökülme kaş köklerinin tamamen kaybı gibi anlaşılmasın, sadece saç kökleri nakledildiği ortama adapte olabilmesi için saç tellerini taşıyamazlar. Ekilen kaşlar 2 ay sonra cilt altından yavaş yavaş çıkmaya başlar ve bu sürecin tamamlanması 5-6 ay'ı bulmaktadır.



Ekilen kaşlar kalıcı mıdır?



Kesinlikle aynı saç ekiminde olduğu gibi kaş ekimi de ekilen greftler ömür boyu dökülmezler. Daha önceki kaşlarımıza nasıl bakım yapıyorsak ekilen kaşlarımıza da aynı şekilde istediğimiz gibi inceltme, boya ve diğer işlemleri uygulayabiliriz.



Ağrısız yöntem



Operasyon anında ve sonrasında sorun yaşanıyor mu? (Ağrı-sancı gibi)



Kesinlikle hayır. İşlemden önce lokal anestezi yapılacak olan alana soğuk spreylerle yada pomatlarla acı hissiyatı ortadan kaldırılır. Kaşlara yaptırılan dövmeler bile daha fazla acıya neden olmaktadır. Sadece kaşlar çıktıktan sonra normal saç gibi uzamasından dolayı hafta bir kısalmak gerekecektir.



Maliyeti ortalama ne kadar?



Maliyeti kaş ekimi yaptıracak kişiyi görmeden veremiyoruz. Saç ekimi maliyetinin yarısı kadar diyebiliriz.



Erkekler de rağbet gösteriyor mu? Siz kaç erkeğe böyle bir operasyon yaptınız?



Bayanlara göre çok az. Yüzde 90 bayanlar, yüzde 10 erkekler kaş ekimi yaptırıyorlar. Saç ekiminde de tam tersi yüzde 90 erkekler, yüzde 10 bayanlar saç ekimini yaptırıyorlar. Saç ekimi operasyonlarımız yılda ortalama bin kişi ve yüzde 90 yurt dışından gelen misafirlerimizden oluşmaktadır.



Sanat ve sosyete dünyasının ilgisi büyük



Op. Dr. Aytuğlu açıklamalarına son olarak şunları da ekledi: "Kaş ekimi de 2008 yılının son 6 ayından sonra ciddi bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Nedeni son zamanlarda dünyaca ünlü yıldızların kaş ekimi yaptırması ve Türkiye'de de sanat ve sosyete camiasında kalın kaş modasına yoğun bir ilginin olmasından kaynaklanmaktadır."

